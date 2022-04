Dia Mundial do Autismo – Espaço Morini serve de palco para comemoração do Dia Mundial da Conscientização do Autismo

O objetivo do evento foi incrementar a aceitação da neurodiversidade.

No ultimo sábado (2.abr) profissionais de Saúde, nas áreas de terapias ocupacionais e de fonoaudiologia, se uniram para levantar a bandeira para um tratamento com mais empatia, amor e respeito aos indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo. O objetivo do evento foi incrementar a aceitação da neurodiversidade.

Para falar sobre o assunto o encontro contou com uma palestra da psiquiatra Mariana Dionísio, além de diversas orientações profissionais, bem como a participação do palhaço salsicha e do prefeito Jorge Seba, que fez questão de prestigiar e prometer ações concretas ao assunto por meio da secretaria da Saúde do município.

O evento só foi possível graças ao apoio das fonoaudiólogas Gisley Casali, das terapeutas ocupacionais Lana e Daiane, além das empresas Vacina Protege e Carol Brinquedos.