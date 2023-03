Dia Mundial de Conscientização do Autismo: assunto será tema de eventos gratuitos

No sábado, o Grupo TEAcolhe realizará o 2º Encontro, das 9h às 12h, na quadra do Anglo; e, no domingo, o GETEA realizará ação no Sest Senat, às 8h30.

O dia 2 de abril é lembrado por ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para comemorar a data, Votuporanga sediará dois eventos importantes no final de semana, todos gratuitos para discutir sobre o tema e que contam com apoio da Prefeitura.

No sábado (1º.abr), o Grupo TEAcolhe realizará o 2º Encontro, das 9h às 12h, na quadra do Anglo, com entrada pela Rua Paraíba. Na programação do evento constam palestra com a psiquiatra Mariana Dionísio Machado e também roda de música, animação com o grupo “Os palhaços”, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

O TEAcolhe é um grupo formado por profissionais de saúde e educação que trabalha no acolhimento de famílias que cuidam de crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, entre eles, o TEA (Transtorne do Espectro Autista).

No domingo (2), o assunto será discutido também em evento organizado pelo GETEA (Grupo de Estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista), com início às 8h30, no Sest Senat, que contará com palestra sobre manejos de comportamento, proferida pela psicóloga Tatiane Trevisan, especialista em Análise de Comportamento Aplicada/ABA.