Dia Mundial da Osteoporose: 3 alimentos para incluir no cuidado ósseo

Mudanças no estilo de vida podem ser impactantes na melhora da saúde óssea e ajudar a retardar as complicações da osteoporose. Dentre elas, pode-se destacar a alimentação e o aporte adequado de nutrientes-chave.

Quando falamos em alimentação, alguns nutrientes devem ser levados em consideração nesse sentido: vitamina D , cálcio e magnésio . Confira 3 alimentos fonte dessas vitaminas e minerais que devem ser incluídos na sua rotina com foco no cuidado dos ossos e articulações.

O cogumelo é uma das maiores fontes vegetais de vitamina D. Alguns tipos de cogumelos contêm quantidades elevadas, como o maitake crus com 562 UI por 50 gramas, o que corresponde a 94% da recomendação de uma pessoa e os cogumelos shiitake secos, que concentra 77 UI por 50 g ou 12% da recomendação do dia.

Em 100 gramas de aveia, encontramos em torno de 175 mg de magnésio. Um valor alto para a porção que será consumida, quando comparado a 100 g de sementes de abóbora, que tem maior concentração do mineral, mas com quantidades mais difíceis de serem alcançadas no dia. Inclua no café da manhã e nos lanches intermediários.

*Informações/g1/Roberta Lara é nutricionista e colaboradora da página sobre nutrição “5 minutos de nutrição”