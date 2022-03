DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN – Apae Votuporanga realizará o “Fashion Down” para celebrar a data

No próximo dia 21 de março, comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down, que ao contrário do que alguns pensam, não é uma doença, e sim uma mutação do material genético humano. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a inclusão das pessoas com Down e a importância da luta por direitos igualitários.

A participação dos indivíduos portadores da síndrome em atividades escolares e profissionais aumenta as possibilidades de desenvolvimento, além de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e que respeita as diferenças.

Homenageando a data a APAE de Votuporanga enviou a seguinte nota:

“A data escolhida, 21 de março (21/03) servirá para representar a singularidade da triplicação (trissomia) do cromossomo 21, que causa esta ocorrência genética. O objetivo do dia é celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down e disseminar informações para promover a inclusão de todos na sociedade.

Deste modo, a APAE de Votuporanga, através do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, realizará Fashion Down, na Concha Acústica, a partir das 19h30, o primeiro desfile com a participação de 28 atendidos entre crianças, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos, com a finalidade de valorizar o potencial e o talento das pessoas com Síndrome de Down, enaltecer seu protagonismo, defender seus direitos e promover a inclusão social.”

Vale ressaltar que no Dia Internacional da Síndrome de Down, é muito importante lembrar-se de que as pessoas portadoras podem levar vidas tranquilas e exercer atividades cotidianas, como ir à escola, trabalhar, relacionar-se com outras pessoas, ter filhos etc.

O preconceito é a única doença a ser tratada, pois a síndrome de Down não é uma mera contagem maior de cromossomos; ela é mais amor, carinho, respeito e sorrisos verdadeiros!

(Andrea Anciaes)