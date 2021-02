DIA INTERNACIONAL DA MULHER – Em homenagem, mulheres receberão Medalha “jornalista Claudia Liévana de Camargo”

Uma das madrinhas do evento é a enfermeira e vereadora Sueli Friosi. Na foto, ela e o organizador do evento Waliz Tomenasci

A Dama Comendadora, Miss Brasil Nordeste 1991, Grimalda Facchinetti Ferreira, também foi escolhida como Madrinha das homenagens

A gari Rosangela Aparecida Candido figura entre as homenageadas

Da Redação

Acontece no dia 08 marco, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher a 3ª Edição do prêmio “Mulheres com Fibra Medalha jornalista Claudia Liévana de Camargo”, diretora deste Jornal que faleceu em abril de 1987. O evento será realizado em sistema drive thru.

A iniciativa, que pertence ao escritor e radialista Waliz Tomenasci, visa homenagear mulheres de diversos seguimentos, justamente no dia em que se celebra o dia delas.

A saudosa jornalista Claudia Liévana Camargo juntamente com Padre Silvio Roberto dos Santos criaram Concurso Miss Estudantil e com ele lançaram diversas jovens estudantes ao mundo da moda, após visibilidade que tiveram nas passarelas.

Nesta edição, Tomenasci escolheu como madrinhas do evento a enfermeira e vereadora, Sueli Friosi e a Dama Comendadora, Miss Brasil Nordeste 1991, Grimalda Facchinetti Ferreira, que também foi Miss Amapá e atualmente reside em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, 50 mulheres serão homenageadas de Votuporanga, região e do Brasil são professoras, artistas, donas de casa, profissionais da saúde e entre elas, a gari Rosangela Aparecida Candido, que segundo Tomenasci uma lutadora que sustenta uma casa com 9 filhos.

O evento não será aberto ao publico mas pode ser acompanhado ao vivo para aqueles que se inscrevam no YouTube de Waliz Tomenasci ou no Instagram @tomenasci. A 3ª Edição do prêmio “Mulheres com Fibra” acontecerá no dia 8 de março em sistema drive thru na Gaps Boutique, que fica na Rua Pernambuco 3439, numa primeira etapa, das 13h às 16h. Mais informações pelo fone (17) 98113-2432.