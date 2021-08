Dia dos Pais: Aprevo entrega canecas para pacientes

Mesmo com a pandemia do Coronavírus, a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) não mede esforços para celebrar as datas comemorativas, transformando o ambiente hospitalar.

O Dia dos Pais não passou em branco na Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga. Mesmo com a pandemia do Coronavírus, a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) não mede esforços para celebrar as datas comemorativas, transformando o ambiente hospitalar.

São atitudes que enchem a Unidade de amor e acolhimento. Membros da diretoria da Aprevo entregaram canecas, em homenagem aos pais. “Essas datas são muito importantes e devem ser celebradas. Aproveitamos estas ocasiões para acolher ainda melhor nossos pacientes, demonstrando todo carinho”, destacou a presidente da Associação, Hermelinda Marcaci Olivo.

Hermelinda ressaltou a parceria com alguns empresários e amigos para essas comemorações. “Não fazemos nada sozinho e como a Santa Casa tem muito prestígio pelo excelente trabalho que realiza, muitos se dispõem a ajudar. Fica aqui nossa gratidão a todos que colaboram com a Associação e, consequentemente, com a Unidade de Diálise”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, elogiou a Aprevo. “São voluntários maravilhosos, que contribuem diretamente com nossos atendimentos. Nosso muito obrigado em nome de nossos pacientes”, finalizou.