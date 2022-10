Dia dos Médicos: SanSaúde homenageia seu corpo clínico

O Dia do Médico, celebrado nesta terça-feira (18/10), é uma homenagem, reconhecer a importância de quem faz da missão de salvar vidas seu propósito.

Cuidado, dedicação, abnegação, determinação, coragem, disposição, doação. São algumas das características, mas ao se falar de uma das profissões mais essenciais para toda a sociedade, a medicina, um fator em comum se sobressai e define a vocação de quem abraça o ofício: a humanidade.

O SanSaúde aproveita a data para valorizar seu corpo clínico. Criado em 1995 pela Santa Casa de Votuporanga, o plano de saúde surgiu para unir a estrutura e garantia de atendimento em uma instituição e corpo clínico de qualidade.

São mais de 130 profissionais médicos credenciados para 55 especialidades, sendo que muitos deles atendem em nossa sede. “Temos muito orgulho e admiração por cada médico que integra nosso corpo clínico. São responsáveis por garantir a saúde, a continuidade dos tratamentos e a assistência adequada. A vocação ficou ainda mais evidência após a pandemia, quando enfrentaram algumas das situações mais desafiadoras das suas vidas e ganharam gratidão eterna por parte dos pacientes. Nosso muito obrigado”, disse a gestora do SanSaúde, Luana Romano.

Desde a fundação do plano de saúde, o cirurgião gastroenterológico Dr. Edson Rapozero Júnior integra o corpo clínico. Atualmente, tem 32 anos de formação. Ele comparou médico com cientista. “Para mim, ser médico é ser um cientista em busca das melhores condutas, dos melhores diagnósticos, tratamentos, mas sem perder a compaixão e a empatia, se colocando no lugar do paciente. Porque o médico sem compaixão é simplesmente um técnico em Medicina”, destacou.

São 31 anos de formação, sendo 26 deles atuando no SanSaúde. A pediatra e o neonatologista Dra. Regina Céli Esteves Gomes, acredita que ser médico é muito mais do que tratar e curar pessoas doentes. “É uma dedicação diária ao ser humano, oferecer amor, compreensão, acolhimento e poder gerar qualidade de vida. Olhar o paciente como um todo, entender e dar suporte às suas fragilidades e inseguranças no momento da doença. Ser apaixonado pelo que faz, ter ética sempre, comprometimento e amor ao próximo”, enfatizou.

Formada há 20 anos, a ginecologista, mastologista e obstetra Dra. Gabriela da Silveira Trindade integra o corpo clínico do convênio há 14 anos. Mesmo com todo este tempo, ela ainda tem como objetivo fazer o melhor para o outro. “É tentar ver o sorriso e alívio daqueles que sofrem. É fazer um trabalho com ética e responsabilidade, sempre pensando no melhor para os pacientes!”, disse.

Para seu colega de especialidade, o ginecologista e obstetra Dr. Ricieri Hiroshi Yoshizaki, ser médico não é apenas um sacerdócio. “Não é exatamente ser um super-herói. É gostar de gente, das relações humanas, ter respeito e empatia pelo outro. É tratar as pessoas com dignidade! E também trabalhar com toda a dedicação, superando, muitas vezes, a falta de política pública consistente e descompromisso de alguns governantes com a saúde. Enfim, ser médico não é apenas cuidar do corpo, mas, especialmente, da alma”, afirmou o profissional que está há 13 anos no SanSaúde e tem 18 anos de formação.

A endocrinopediatra Dra. Camila De Conti Fochi atua há três anos no plano, com 12 anos de formação. Para Camila, é colocar em prática o amor ao próximo.

Já a pediatra Dra. Carla Roveri da Silva, há sete anos atende os pequenos do plano. Para ela, a sua profissão ajuda a aliviar a dor das pessoas há 12 anos.

Para o médico de Família e Comunidade, Dr. Ernesto José Hoffmann, é uma oportunidade única de poder fazer o bem ao próximo numa situação de dificuldade e de orientar as pessoas sobre como se cuidar quando saudáveis. Dr. Ernesto é formado desde 2005 e integra o corpo clínico desde janeiro de 2020.

Recém-chegado há um ano, o colega de especialidade, também médico de Família e Comunidade, Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa, ser médico é se colocar no lugar do próximo e “tentar compreender sua dor, seus medos, seus anseios e buscar meios para resolver os problemas do paciente, sejam eles físico, mental ou até mesmo espiritual”, disse. Ele concluiu a Medicina há quase cinco anos.

O urologista Dr. Paulo Afonso da Silveira Filho se formou em 2000 e atende no SanSaúde desde 2007. Ele é só gratidão com sua carreira. “É uma missão muito honrada aqui na terra e extremamente gratificante, me sinto recompensado, motivado e tranquilo. Não me arrependo desta área para atuação”, frisou.

Dr. Fernando de Biazi Andreotti é psiquiatra há cinco anos e há cinco meses integra o corpo clínico. “Ser médico é… Ser uma pessoa Íntegra, não medir esforços para ajudar ao próximo, um profissional humanizado, respeitando e preservando a saúde de seus pacientes”, disse.

Novatos, recém-formados ou com bons anos atuando em nosso plano, em suas mais variadas formas de atuação, o denominador comum é que todos são indispensáveis para a saúde e o bem-estar individual e coletivo das pessoas.