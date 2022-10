Dia do Servidor Público: veja o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Data não é feriado nacional, mas municípios costumam dar ponto facultativo para funcionários e suspender atendimento nas repartições públicas. Setores como o comércio funciona normalmente nesta sexta-feira (28).

O Dia do Servidor Público no Brasil é comemorado em 28 de outubro. A data não é feriado nacional, mas estados e municípios, como Votuporanga/SP, costumam dar ponto facultativo para funcionários e suspender o atendimento nas repartições públicas, exceto as que desempenham atividades essenciais. Tirando o serviço público, os demais setores, como o comércio, por exemplo, funcionam normalmente.

A Prefeitura informou que fará a suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta nesta sexta-feira, retornando na segunda-feira (31.out), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público, das 9h às 15h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Contudo, as atividades essenciais foram mantidas, como os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Ainda vinculado a autarquia, o Bosque Municipal estará aberto, das 7h às 19h; Horto Florestal, fechado; Unidades do Ecotudo, abertas das 7h às 19h;️ Serviço de varrição de ruas funcionará normalmente; Coleta de lixo normal e coleta seletiva vão funcionar normalmente; já o atendimento presencial na Saev Ambiental (Rua Pernambuco) não funcionará nesta sexta-feira.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não terá expediente nesta sexta, no entanto, no sábado (29) e domingo (30) retorna ao funcionamento, com atendimento ao público das 15h às 20h; porém, independente do funcionamento do Centro de Cultura e Turismo, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.