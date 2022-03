Dia do Rim: exames de urina e creatinina como prevenção

Médica responsável pela Unidade de Diálise, Dra. Aparecida Paula Visoná, reforçou os cuidados.

Nesta quinta-feira (10.mar), é comemorado o Dia Mundial do Rim. A Santa Casa de Votuporanga preparou uma programação especial, repleta de orientação sobre as doenças renais crônicas (DRCs). Essas patologias afetam um em cada 10 adultos, com taxas crescentes de acometimento na população.

A DRC se caracteriza pela lesão irreversível nos rins, mantida por três meses ou mais. “Ela se manifesta, muitas vezes, sem sintomas. Por isso, exames simples de rastreamento e que estão disponíveis na rede pública, como de urina e de creatinina, são importantes para detectá-la. Com o diagnóstico precoce, é possível prevenir a evolução ruim, evitando a diálise”, contou a médica nefrologista e responsável pela Unidade de Diálise da Instituição, Dra. Aparecida Paula Visoná.

A profissional destacou que essas avaliações devem ser realizadas uma vez ao ano. “Revelam se há uma quantidade elevada da creatinina no corpo e, assim, se descobre se o rim está funcionando corretamente. O ultrassom nem sempre é necessário. Mas pela falta de conhecimento, muitos deixam de pedir exames”, complementou.

Sintomas

Em geral, a patologia não provoca sintomas significativos ou específicos nos estágios iniciais. “Quando apresenta sinais, devemos ficar atentos a urina cor de refrigerante de cola, espuma ou com sangue. Além disso, são comuns edemas (quando o paciente não consegue eliminar mais água do corpo), dor lombar, febre e ardor ao ir no banheiro”, frisou.

Grupos de risco

Os principais grupos de risco são: Hipertensão arterial, Diabetes, idosos, obesidade, histórico de doença renal e cardiovascular, tabagismo, além do uso frequente de medicamentos que podem causar danos aos rins. “A Hipertensão arterial pode ser a manifestação de doença renal ou a causa. Diabetes é uma das principais patologias à diálise”, enfatizou.

Diálise

A doença renal crônica pode ser grave, sobretudo quando evolui para estágios avançados, quando são necessários tratamentos como a diálise e o transplante renal. No país, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o número de pacientes com DRC avançada é crescente, sendo que atualmente mais de 140 mil pessoas realizam diálise no país.

Dra. Paula explicou que há duas modalidades de tratamento: hemodiálise (três vezes na semana no Hospital) e diálise peritoneal (paciente faz em casa). “Entretanto, tudo que não queremos é a diálise. Queremos que a progressão da doença seja controlada ou retardada”, enfatizou.

Prevenção

A especialista ressaltou que a prevenção envolve uma vida saudável. “Doença renal é cardiovascular. Fazer exercícios regulares, com uma alimentação balanceada, controle de peso, da pressão, do colesterol e da glicose, além de não fumar e beber álcool moderadamente são medidas de prevenção não somente para DRC, mas para várias patologias. Vale destacar a realização de exames de rotina como urina e creatinina para o diagnóstico precoce”, frisou.

Dia do Rim

A Santa Casa, em parceria com a Unifev, promove nesta quinta-feira (10.mar), uma ação no estacionamento do Hospital. Os cursos de Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição irão aferir pressão arterial, diabetes, além de orientar quanto à prevenção de doenças renais no período das 10h30 às 14h30.

A iniciativa é da Unidade de Diálise da Instituição, em parceria com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).