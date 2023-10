Dia do Idoso: Secretaria de Assistência Social promove ações de valorização à terceira idade  

Desfile das Poderosas, entrega da obra de reforma do CCI da Vila Paes e palestra sobre envelhecimento saudável estão entre as programações.

O Dia Internacional do Idoso, lembrado em 1º de outubro, foi comemorado de maneira especial pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga. Na terça-feira (3.out), o público atendido pelo Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”, no bairro Bom Clima, participou do “Desfile das Poderosas”, como forma de fortalecer a autoestima e valorizar essa fase da vida.

Mais de 20 pessoas participaram do desfile realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Além de apresentarem o vigor físico no auge da idade, cada uma delas deixou registrado uma mensagem sobre como é estar vivendo na faixa dos 60, 70 e 80 anos. Para Dona Aparecida, de 83 anos, envelhecer tem suas vantagens. “Meu desejo para o futuro é ter boa saúde. Minha mensagem é para os mais jovens, para que eles aprendam com a experiência e sabedoria dos idosos”.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, participou do evento. “No Dia do Idoso, celebramos a sabedoria, experiência e contribuições inestimáveis que nossos idosos trazem à sociedade. Cada momento vivido é um capítulo valioso de nossas vidas”.

A Secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, também expressou seu respeito e admiração ao público da terceira idade. “Envelhecer de forma saudável, cercado de amor e carinho é um direito de todos. Para isso, temos os grupos de terceira idade que desenvolvemos com diversas atividades nas nossas unidades da Assistência Social como os CRAS, CCI e CDI (Centro Dia do Idoso)”.

Entrega da reforma do CCI da Vila Paes

Na última sexta-feira (29.set), o prefeito Jorge Seba entregou oficialmente a obra de reforma e melhorias no Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari”, no bairro Vila Paes. A obra se fazia necessária há anos, devido a um problema de drenagem que danificou a estrutura do prédio. Entre as melhorias, além do novo sistema de drenagem, também foram executados troca de pisos, substituição de portas, revestimentos de sanitários, troca de vidros e esquadrias, instalação de telhas, pintura de portas metálicas e do prédio em geral. Uma quadra para prática de vôlei adaptado foi instalada, e os equipamentos de academia e a piscina foram reativados.

A obra contou com investimento de cerca de R$ 280 mil com recursos da Prefeitura e do Governo do Estado, conquistados por meio de intermediação da vereadora Sueli Friósi. O deputado Carlão Pignatari, acompanhado de sua esposa Marli Pignatari e demais familiares, participou da cerimônia de entrega. Uma homenagem à família Pignatari foi prestada pelo prefeito Jorge Seba e pela primeira-dama Rose Seba.

Cras Oeste

No próximo dia 10 de outubro, o grupo de idosos do Cras Oeste também receberá programação em comemoração à data com a palestra sobre Envelhecimento Saudável, com o docente da UNIFEV, Dr. Valter Mariano.