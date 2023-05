Dia do Desafio: diversas atividades serão realizadas ao longo do dia em praças e escolas de Votuporanga

Realizado no último dia mês de maio, propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, ao menos durante 15 minutos.

Nesta quarta-feira (31.mai), será comemorado o Dia do Desafio. A ação está em sua 29ª edição e neste ano traz o tema “Muito mais que um dia!”, propondo a criação de legados positivos para a adoção de uma vida mais saudável. A iniciativa é uma campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas realizada por instituições públicas e privadas em 14 países da América Latina.

Tradicionalmente realizado no último dia do mês de maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, ao menos durante 15 minutos, qualquer tipo de atividade física. Em Votuporanga, a comunidade participará de diversas atividades realizadas ao longo do dia em praças esportivas e escolas da cidade.

Concha Acústica

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, promoverá, a partir das 9h, na Concha Acústica, uma aula de alongamento para toda a população que queira se integrar ao movimento.

“O Dia do Desafio incentiva a prática de atividades físicas e fortalece a relação entre as cidades participantes! Por isso é muito importante a mobilização de todos, são 15 minutos de atividades físicas que fazem a diferença, venham participar com a gente!”, convida Marcello Stringari, secretário da pasta.

Escolas Municipais

Ainda sobre as comemorações alusivas ao dia, em todas as escolas da rede municipal de ensino da Secretaria da Educação, durante os dois períodos de aulas, serão trabalhadas com os alunos ações que ressaltam a importância do exercício físico. Serão atividades com práticas lúdicas e esportivas como danças, alongamentos, caminhada, circuitos e brincadeiras.

A atividade física é extremamente importante para as crianças, pois desempenha um papel fundamental no seu crescimento e desenvolvimento saudável. Essa prática deve ser incentivada não somente nas escolas, mas também no dia a dia porque garante como benefício o desenvolvimento integral das crianças.

Profissionais da saúde explicam que introduzir a atividade física desde a infância ajuda a estabelecer um estilo de vida ativo e saudável a longo prazo. As crianças que são encorajadas a se exercitar regularmente têm mais chances de se tornarem adultos ativos e com menor risco de desenvolver doenças crônicas associadas ao sedentarismo.