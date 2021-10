Dia de Finados: Secretaria da Saúde orienta população nos cuidados contra a dengue 

Equipes da Vigilância Ambiental estão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros.

Com a previsão de chuva para os próximos dias, principalmente no feriado do Dia de Finados na terça-feira (2), a Secretaria da Saúde alerta para os cuidados contra a dengue. Nesta quarta e quinta-feira, equipes da Vigilância Ambiental estarão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros. Faixas também serão fixadas no local para reforçar as medidas preventivas.

Entre as orientações estão: retirada dos plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos; não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.

Passado este período intenso de visitações no Cemitérios, no dia 3 de novembro, equipes da Vigilância Ambiental retornarão ao local para eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. “Teremos dias chuvosos e quentes pela frente e precisamos nos manter sempre alerta para não deixar recipientes acumulando água de chuva”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental, Samara Fernandes.

Missa de Finados

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cidade, informa que o horário de funcionamento do Cemitério para as visitações no Dia de Finados será das 6h30 às 18h30. A capela central do Cemitério também sediará a tradicional missa de Finados, às 7h30, que será conduzida pelo padre Márcio Thadeu, da Paróquia Senhor Bom Jesus. Em Simonsen, o Cemitério ficará aberto no mesmo horário, com a missa celebrada às 8h pelo padre Alexandre, da Paróquia São Cristóvão.

Trânsito

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito no local para orientar o trânsito e auxiliar na travessia de pedestres.

Limpeza de jazigos

Com relação à limpeza de jazigos, a orientação é para que seja feita somente com água até o dia 31 de outubro. Após esta data, é proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.

A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa organizar o local com objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o Dia de Finados.

Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no dia do feriado de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Esse ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, a quantidade será limitada a 12 ambulantes e a autorização será concedida por ordem de chegada.

O prazo para retirar a autorização é até esta quinta-feira (28), das 9h às 15h, no Paço Municipal, que fica na Rua Pará nº 3.227. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração, promover um melhor fluxo e vale reforçar que será permitido o consumo no local respeitando as regras sanitárias.