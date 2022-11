Dia de Combate ao Câncer: oncologista dá dicas para prevenção

Médica responsável pelo Ambulatório, Dra. Julia Cordeiro, explicou sobre fatores de risco e como diminuir as chances de desenvolver a doença.

O Dia Nacional de Combate ao Câncer é comemorado neste domingo (27.nov). Apesar de ser a segunda principal causa de mortes no mundo todo, com cerca de 10 milhões de casos por ano, o câncer é um problema de saúde que pode ser prevenido em um terço das situações.

A médica oncologista da Santa Casa, Dra. Julia Cordeiro, explicou que, entre 80% e 90%, os casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos da patologia.

Dra. Julia dividiu os fatores em dois tipos:

Fatores de Risco Imutáveis

Herança familiar – existem famílias com mais predisposição a desenvolver câncer. Possuir um ou mais parentes (principalmente de primeiro grau) que já tiveram a doença aumenta as chances de uma pessoa desenvolvê-la.

Mutações genéticas – provenientes do nascimento ou geradas por situações do cotidiano – e podem ter relação com o aparecimento de alguns tipos de câncer. Por exemplo, a exposição ocupacional a alguns elementos químicos ou radiação.

Idade – alguns tipos de câncer são comuns entre crianças, como a leucemia linfoide aguda, enquanto outros são mais comuns em idosos, como resultado de um processo cumulativo de fatores de risco durante a vida.

Fatores de Risco Mutáveis

Contaminação ambiental – ar, solo e água contaminados com substâncias tóxicas, como gases, radiações e produtos químicos, aumentam os riscos de desenvolvimento de câncer nos habitantes da região.

Dieta – uma alimentação com alto teor de gorduras insaturadas, açúcares e outras substâncias presentes em alimentos ultraprocessados podem desencadear câncer e obesidade, que também é fator de risco para complicações de alguns tumores.

Doenças infecciosas – alguns agentes infecciosos como vírus e bactérias estão ligados a tipos de câncer. O papilomavírus humano (HPV), por exemplo, é causador de colo de útero em mulheres e de pênis em homens. Já o HIV, vírus causador da AIDS, pode ser responsável pelo desenvolvimento de câncer no sangue, enquanto os vírus das hepatites B e C podem causar câncer de fígado.

Medicamentos – o uso excessivo ou contínuo de alguns remédios está ligado ao desenvolvimento de alguns tipos. Alguns hormônios femininos presentes em contraceptivos ou no tratamento de reposição hormonal durante a menopausa podem favorecer o aparecimento de câncer de mama. O uso indiscriminado de testosterona e outros hormônios masculinos também estão ligados a casos de câncer de fígado.

Tabagismo – o hábito de fumar não só cigarros, mas cachimbo, narguilé e quaisquer outros derivados do tabaco é um dos principais fatores de risco evitáveis para vários tipos de câncer, como o de pulmão.

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas – quanto maior a quantidade consumida ao longo da vida, maior o risco de desenvolver a doença. O álcool está relacionado, principalmente, aos cânceres de fígado, boca, laringe, faringe, estômago, cólon, mama, esôfago e rim.

A importância do acompanhamento médico

A prevenção do câncer engloba duas etapas: a primária e a secundária. Enquanto a prevenção primária busca impedir o desenvolvimento da doença por meio da adoção de hábitos saudáveis, a secundária procura detectar e tratar doenças pré-malignas (por exemplo, a lesão causada pelo vírus HPV) ou cânceres assintomáticos iniciais. “Além de manter hábitos saudáveis e evitar fatores de risco, o acompanhamento médico regular é essencial para que sinais e sintomas sejam identificados em estágios iniciais. Realizar exames de rotina, como a mamografia, junto a um profissional da saúde, ajuda no diagnóstico precoce e aumenta as taxas de recuperação dos pacientes”, disse Dra. Julia.

12 dicas para prevenir o câncer:

– não fumar;

– adotar uma alimentação saudável;

– manter o peso corporal adequado;

– praticar atividades físicas;

– amamentar;

– realizar exame preventivo de câncer do colo do útero a cada três anos, para mulheres com idade entre 25 e 64 anos;

– vacinar as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos contra o HPV;

– vacinar-se contra a hepatite B;

– evitar bebidas alcoólicas;

– evitar carnes processadas;

– evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h;

– evitar a exposição a agentes cancerígenos no ambiente de trabalho.

Sobre o Ambulatório de Oncologia

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h18. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura é composta de recepção, sala de infusão, armazenamento de quimioterápico, sala de atendimento da equipe multiprofissional, além de consultório do oncologista clínico.