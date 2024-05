DIA DE CAMPO – “Conversando sobre Silagem”

Laboratório Regional de Pesquisa em Parasitologia Animal de Votuporanga- LAPPAV/Instituto Biológico /APTA/SAA, juntamente com o Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais-CSSAF/IAC/APTA/SAA, reúne produtores do Noroeste Paulista”.

De acordo com a coordenadora do evento, pesquisadora Dra. Giane Serafim da Silva, o evento alcançou os objetivos esperados, com trocas de informações e aprendizados. “O agronegócio paulista esteve bem representado, uma vez que tivemos um público de aproximadamente 180 pessoas, formado por produtores e trabalhadores rurais, técnicos da iniciativa privada e da SAA, alunos de cursos ligados à agropecuária, pesquisadores científicos da SAA e empresas do agronegócio”.

Os temas discutidos foram “Qualidade da Silagem x Produtividade do Rebanho x Ganho do Produtor”, abordado pelo Prof. Dr. João Ricardo A. Pereira, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR); “Resultados de Avaliação de Cultivares de Milho-Programa Milho/Apta Regional-IAC-ESALQ-G12”, apresentado pela Dra. Solidete F. Paziani (APTA Regional de Pindorama) e “Estratégias para o Controle do Enfezamento do Milho”, pelo Dr. André Luiz Matioli (IB/APTA/SAA). A diretora do Instituto Biológico, que tem a sede em São Paulo, Dra. Ana Eugênia de Carvalho Campos prestigiou o evento.

O Grupo Soberana se orgulha em apoiar iniciativas que visam aumentar a produtividade do produtor rural!

Uma empresa dedicada a impulsionar o setor que move o país.

