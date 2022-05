Dia das Mães: Comércio de Votuporanga tem programação especial 

Quem compra no comércio local ainda concorre a prêmios; sexta terá lojas até 22h com rua interditada.

Domingo (8 de maio) é celebrado o Dia das Mães. De olho na corrida pelos presentes, as lojas de Votuporanga se preparam para abrir em horário especial e assim aproveitar as oportunidades da segunda data mais importante para o setor. Além disso, quem compra no comércio da cidade concorre a prêmios.

Nesta sexta-feira (6), as lojas atenderão até às 22h com a Rua Amazonas interditada para tráfego de veículos no trecho entre a Itacolomi e Alagoas. No sábado (7), o atendimento será até às 18h, mas com a rua liberada ao tráfego. “Nós vamos adiantar a tradicional abertura do segundo sábado do mês para este sábado. Então, no dia 14, as lojas atenderão até às 13h”, explica o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV estima um aumento nas vendas em torno de 10%. O incremento também será incentivado pela campanha de prêmios da ACV que prevê sortear uma motocicleta Suzuki Lindy 125, ano 2022 e modelo 2023, na cor vermelha. Serão sorteados ainda cinco vales-compras de R$ 500,00 e mais seis vales-compras de R$ 150,00 para os vendedores que atenderem aos ganhadores. O anúncio será feito no dia 10 de maio, às 9h e a entrega será no dia 19.

“Depois do Natal, o Dia das Mães é considerada a melhor data para o nosso comércio, com grande movimentação de pessoas da nossa cidade e região. Estamos nessa retomada, buscando reaquecer nossas vendas e toda força agora é importante. Desejamos sucesso aos nossos lojistas”, destacou o presidente da ACV.

Lojistas interessados em participar das campanhas da ACV devem ligar para 17 98132-0022 ou 34264044.