Dia das Crianças: escolas municipais têm programação especial durante esta semana   

Entrega de kit doces embalados individualmente, gincanas, brincadeiras, teatro, entre diversas atividades sensoriais foram programadas.

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga programou diversas atividades especiais para esta semana com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças adotando os protocolos de higiene e segurança. Entrega de kit doces, pipoca e algodão doce embalados individualmente, gincanas e brincadeiras, teatro, exibição de filmes, entre diversas outras atividades sensoriais foram programadas para comemorar não só o Dia das Crianças, mas também o retorno presencial das aulas.

O prefeito Jorge Seba e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhados do secretário da Educação, Marcelo Batista, visitaram algumas unidades escolares nesta segunda-feira (4) para conferir a programação.

“É uma alegria pode ver as crianças novamente no ambiente escolar. Aproveitamos essa data lúdica para mostrar às crianças que estamos felizes com o retorno das atividades presenciais”, disse o prefeito.