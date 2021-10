DIA DAS CRIANÇAS – Empresário da Bola, Marcos Tito, promove programação especial para o Dia das Crianças

“No amor de uma criança tem tanta canção pra nascer, carinho e confiança, vontade e razão de viver.”

(Cláudio Nucci)

Feliz dia das Crianças! E que mesmo depois de adultos permaneça em nós um pouco da mágica infantil

Danilo Camargo

Garoto de origem humilde, sempre carregou dentro de si o anseio de ser jogador de futebol, destino esse, que acabou tomando outras proporções, até maiores do que se pudesse imaginar.

Seu antigo desejo ganhou forma, não com a bola nos pés, e sim ajudado outros garotos a concretizar o sonho em comum, se tornando empresário de jogadores que hoje atuam na linha de frente em grandes times.

Menino de origem humilde, sobrinho do Lazaro Modesto de Oliveira, o saudoso “Lazão”, Marcos Ribeiro de Oliveira, conhecido como Marcos Tito, nasceu em Votuporanga e sua paixão pelo futebol o acompanha desde criança. Fez de tudo para ser um jogador de futebol profissional, mas o futuro dele foi diferente, se acertou na área, mas como empresário de jogadores de grandes times.

“A minha paixão pelo futebol veio da família mesmo, meu primo Ailton que jogou no Santos, além de vários parentes atletas. Eu tentei ser jogador mais não tinha o dom. Como a maioria era esforçado. Comecei de uma forma até engraçada. Rodei vários clubes fazendo teste; eu ia no orelhão ficava ligando nos clubes e agendando irmos (um grupo) passar uma semana, por exemplo, no América de Rio Preto, Juventus, Rio Branco de Americana, AEA de Araçatuba. Aí quando eu ia, sempre agendava para os meus amigos irem junto comigo; cito alguns deles: Amin, Edson, Gilberto, Marcos (Kiko). Deu certo para alguns e foi aí que começaram a ver que eu era bom para indicar os atletas (olheiro).”

Tito conta que passou por muita dificuldade na vida. “Uma vez, viajamos escondido de nossas famílias, fomos para São Paulo fazer teste no Juventus, chegando lá não existia alojamento. Voltamos para a Rodoviária, não tínhamos dinheiro para comer, nem onde dormir. Então liguei pro meu Tio Lazão e ele ligou pro João Dado, que na época era presidente da Associação dos Fiscais de Rendas e ainda não exercia nenhum cargo politico. O Dado mandou um motorista nos buscar, levou-nos para um hotel, deu dinheiro. Foi coisa de Deus mesmo, ate hoje quando eu o encontro agradeço com muita gratidão. Ficamos por conta dele uma semana em São Paulo para que pudéssemos treinar e ainda com carro e motorista a nossa disposição”, conta Tito.

“Mas isso é só um pouco do que passamos. Hoje os meninos tem tudo. Eu dou chuteira, passagens de avião, até ajudar as famílias nós ajudamos. Naquela época eu ia à promoção social pedir passagem e foram muitas”.

“E num determinado momento da minha vida recebi uma proposta para ser olheiro de futebol, e este era o meu verdadeiro dom. Trabalhei com vários empresários tops do Brasil, a exemplo do Dr. Fernando César, Jorge Machado e Bismarck e foi assim até os 14 anos, até entender que estava pronto e começar a caminhar sozinho”, explica.

Jogadores revelados por Tito

Marcos Tito não parou mais e na sua meteórica carreira revelou os seguintes craques: Rafael Carioca (ex grêmio), Carlos Eduardo (Seleção e Grêmio); Marinho atualmente no Santos, na época estava no internacional; Mayson, ex Grêmio; Zeca ex Santos, hoje Inter; Daniel Guedes (Santos) hoje emprestado ao Goiás; Lucas Verissimo (Santos) Além de outros que se encontram na Europa hoje.

Diante de sua infância humilde em Votuporanga já se tornou tradição anualmente de o empresário realizar um dia só voltado a elas. “Tento fazer com que elas tenham o que eu não tive na minha infância, então organizo a festa para que elas sonhem e tenham oportunidades como eu tive na vida”, finaliza Marcos Tito.

O Instituto Marcos Tito é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social, através do esporte.

O projeto foi desenvolvido pelo empresário Marcos Tito e sua equipe por entender que através do esporte e das oportunidades é possível transformar a vida de inúmeras famílias.

Dia das crianças

É uma data em que os pequenos recebem presentes e agrados, além de festinhas na escola, nos clubes, nas praças da cidade e em outros lugares. A molecada adora e não vê a hora de chegar esse momento!

Apesar de ser um dia muito lembrado, não é todo mundo que conhece a origem da escolha da data.

Quando surgiu o dia das crianças no Brasil?

O dia das crianças no Brasil foi uma proposta feita pelo deputado federal Galdino do Valle, em 1924. Embora tenha sido criada nos anos 20, somente nos anos 60 é que a data ganhou força quando a marca de brinquedos Estrela resolveu fazer uma campanha junto à Johnson, a “Bebê Robusto”, para alavancar as vendas.

A estratégia deu tão certo que outras empresas resolveram aderir à comemoração, e foi então que o dia das crianças passou a ser celebrado no país todo.

O dia 12 de outubro foi oficializado como dia das crianças por sugestão dos deputados que aprovaram a ideia de uma data para comemorar os pequenos. Não há relatos das razões pelas quais levaram a escolha, mas há uma coincidência interessante: 12 de outubro também é a data em que Cristóvão Colombo descobriu as Américas, chamando-as de “continentes das crianças”. Interessante, né?

Além disso, no Brasil, também é comemorado o dia da padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. É por esse motivo que a data é feriado nacional.

Sábado também foi dia de festa para as crianças de Votuporanga

O jornal Diário de Votuporanga conversou com o advogado e coordenador do partido Patriota Dr. Hery Kattwinkell que montou uma programação no ultimo sábado, com passeios de trenzinhos e carretas pelas ruas da cidade gratuitamente. Hery deixou uma mensagem especialmente para a data:

“Que nesse dia das crianças, Deus visite cada lar e traga para essas famílias um abraço de carinho e esperança, com a certeza de que dias melhores estão por vir, agradeço a todos aqueles que apoiam e confiam no nosso trabalho, um trabalho para as pessoas, voltado em levar mais alegria por onde passamos, que Deus abençoe a todos!”

O Dia das Crianças é uma data para todos nós relembrarmos a importância de proporcionar uma infância saudável a todas as crianças e assumir o compromisso com as leis e estatutos que definem os direitos delas!