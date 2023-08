Dia da Cidade – A ex executiva Myrian Naime retornou para Votuporanga após 35

* Myrian Helena Naime, Cientista Social, 59 anos.

Quando você saiu de Votuporanga e por quê?

Myrian: Sai em 1982 para fazer cursinho e faculdade. Passei em Ciência Sociais, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas – SP, onde também cursei a pós-graduação em Sociologia. Em 1989, mudei-me para São Paulo e fui trabalhar no Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, num momento muito importante tanto para a defesa do consumidor quanto para o mercado que era a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, responsável por consolidar a prática da Qualidade dos produtos, serviços e publicidade no Brasil.

Quantos anos ficou fora?

Myrian: Passei 35 anos fora de Votuporanga, voltei em 2017.

Conte um pouco de sua trajetória.

Myrian: Depois da formação universitária e de atuar na defesa do consumidor, fui convidada para trabalhar na Indústria de Chocolates Lacta, eu fazia mestrado na Unicamp e, com a interrupção no pagamento da bolsa de mestrado, fui trabalhar como redatora de carta especial aos consumidores. Também trabalhei na Sharp e na Manufatura de Brinquedos Estrela, onde fui gerente de Relacionamento com Clientes e estruturei o departamento.

Em 1996, fui para a área de serviços, trabalhei na Credicard, onde aprendi muito sobre experiência do cliente, gestão de grandes equipes, processos e uso de tecnologia. O Citibank era o sócio gestor da empresa e investiu muito na formação de lideranças. Na Credicard fui promovida a diretora de atendimento, com equipes em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nessa época cursei MBA na Fundação Dom Cabral – MG, e participei intensamente da Universidade da empresa, como instrutora de liderança e influência para executivos. Na Credicard ganhei prêmios internacionais pelos projetos que idealizei e implantei.

Em 2007, fui trabalhar numa empresa de internet, o Universo Online – UOL, como diretora responsável por todas as interações dos clientes com os mais diferentes produtos da empresa: PagSeguro, Host, Produtos Digitais, Bate-Papo, E-mail, EAD. Em 2010, ganhei o prêmio de Executiva do Ano pela Revista Consumidor Moderno, que guardo com muito carinho. Sempre gostei muito de viajar, conhecer inovações e tecnologias, e pude conhecer muitos países e culturas ao longo de todo este período.

O que a fez voltar para cá?

Myrian: o que me fez querer voltar foi um sentimento de realização e a vontade de passar os últimos anos de vida de minha mãe ao lado dela e dos meus irmãos. Sou a sétima filha e fiquei muitos anos não tendo a convivência diária. Isso foi muito importante para mim.

O que mais sente falta em Votu?

Myrian: Sou uma pessoa que gosta muito de cultura, música, museu, teatro, leitura, parques arborizados e amplos. Sinto falta de ter esses estímulos inovadores e inspiradores. Sempre que posso prestigio as ações locais, vou a São Paulo ou outras cidades. Mas o que eu mais sinto falta aqui é de consciência ambiental. Nosso clima é seco e quente e, infelizmente, o que vemos nas ruas é uma frequente poda drástica ou retirada de árvores e uma crescente impermeabilização do solo. Um investimento no treinamento dos podadores e uma forte campanha de conscientização da população sobre importância das plantas e das árvores, ajudaria muito a melhorar a qualidade do ar, frescor, habitat de pássaros, o ciclo da água, beleza da cidade, entre outras. Quando vou a São Paulo fico encantada com a mudança que a cidade tem promovido nesse aspecto, mesmo em áreas comerciais, e acho que temos tudo para mudar a atitude aqui na cidade e torná-la ainda mais agradável para se viver.

E o que mais gosta daqui?

Myrian: Gosto da segurança, da tranquilidade, de morar numa cidade com um bom índice de desenvolvimento humano, bem cuidada, que tem empresas importantes e um ambiente pulsante. Também gosto de estar perto da minha família e amigos. Atualmente trabalho como consultora de Experiência do Cliente para uma empresa em São José do Rio Preto e a internet permite que grande parte do meu trabalho seja feito remotamente. Isto traz uma qualidade de vida interessante e ainda valoriza a contribuição que posso trazer para as empresas da região. É um prazer morar aqui.