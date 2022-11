Dia D Novembro Azul: Unidades de Saúde ficam abertas até às 20h nesta quarta-feira 

Serão oferecidos exames de PSA, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e orientações aos homens.

Nesta quarta-feira (25.nov), todas as unidades de saúde de Votuporanga estarão abertas até às 20 horas pelo Dia D do Novembro Azul. Estarão disponíveis exames de PSA e testes rápidos para detecção de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como HIV, Hepatites e Sífilis, através da Campanha Fique Sabendo.

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.

Vale ressaltar que no câncer de próstata, o tratamento e radioterapia têm acima de 80% de chance de cura da doença.

Como prevenir o câncer de próstata?

Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata estão: ter uma alimentação saudável; manter o peso corporal adequado; praticar atividade física; não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.