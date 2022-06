Dia D de Vacinação: cinco unidades de saúde estarão abertas neste sábado 

Vacinas contra Gripe, Covid e Sarampo estarão disponíveis das 8h às 16h.

Neste sábado (25.jun), cinco unidades de saúde de Votuporanga estarão abertas das 8h às 16h para o Dia D de Vacinação. As doses disponíveis serão das vacinas contra Covid-19 para adultos e crianças acima de 5 anos; Influenza (Gripe), para toda as idades acima de 6 meses; e Sarampo, apenas para o público-alvo que são trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

As unidades que estarão abertas serão: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; e Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras.

Gripe

A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 28 de março com calendário específico para o público-alvo que foi sendo ampliado aos poucos. Até o momento, cerca de 19 mil pessoas foram imunizadas em Votuporanga. Durante a semana, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.

A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Sarampo

A campanha de imunização contra o sarampo é voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). As doses também estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A vacinação das crianças contra o Sarampo ocorre de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária recebem uma dose da vacina.

Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 é aberta a todas as pessoas com 5 anos ou mais. Até o momento, mais de 243 mil doses foram aplicadas entre primeiras, segundas e doses adicionais. Mais de 97% da população de Votuporanga está imunizada com a primeira dose e 95% com a segunda. No entanto, o índice de faltosos é alto nas doses adicionais: quase 23 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema vacinal.

4ª dose para pessoas com 40 anos ou mais

A partir de segunda-feira (27), pessoas com 40 anos ou mais começam a ser vacinadas com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Votuporanga. A ampliação foi possível porque o município receberá mais doses do imunizante para avançar no calendário de vacinação. Estão aptos a receberem o reforço quem está nesta faixa etária e que já recebeu a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Pessoas com 50 anos ou mais que tenham alto grau de imunossupressão já podem tomar a quinta dose. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787.

Para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados após 30 dias do término do período do isolamento.