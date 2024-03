Dia D de Mobilização contra as Arboviroses: escolas recebem ações educativas de combate à Dengue

Alunos de escolas municipais estão sendo orientados sobre a importância de eliminar de suas casas recipientes que possam acumular água de chuva; imóveis fechados ou abandonados também serão alvos das ações de combate.

Nesta sexta-feira (1º.mar), é considerado o Dia D de Mobilização contra as Arboviroses em todo o estado de São Paulo. Em Votuporanga, inúmeras ações vêm sendo realizadas desde o ano passado para orientar a população no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Nos últimos dias, alunos de escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga estão sendo orientados sobre a importância de eliminar de suas casas recipientes que possam acumular água de chuva. As ações de orientação são desenvolvidas por uma agente de Informação, Educação e Comunicação da Vigilância Ambiental, que utiliza de materiais lúdicos para fixar atenção das crianças nas atividades.

Em algumas unidades, os próprios professores e educadores também soltaram a criatividade, se vestindo de mosquito e interagindo com as crianças. O importante é levar a mensagem para os pequenos e, com isso, torná-los multiplicadores das boas práticas dentro de suas residências.

Ações da Vigilância Ambiental

Nesta sexta-feira agentes de saúde da Vigilância Ambiental também iniciarão um trabalho de extrema importância na eliminação de focos de criadouros do mosquito. A entrada forçada em imóveis fechados ou abandonados, que passou a ser permitida pelo Decreto que instituiu o estado de epidemia de Dengue em Votuporanga.

“Com essa intensificação, os trabalhos de combate à Dengue e às demais arboviroses ganham força e podemos alcançar locais que, até então, não tínhamos permissões legais para adentrar”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental, Samara Del Pino Fernandes.