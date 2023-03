Dia D da Saúde da Mulher: consultórios municipais realizarão ações neste sábado

Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h, com orientações e exames preventivos.

Todos os Consultórios Municipais de Votuporanga estarão com programação especial neste sábado (25.mar). Em comemoração ao Dia D da Saúde da Mulher, as unidades estarão abertas das 8h às 16h. A ação tem o intuito de reforçar no público feminino a importância da realização de exames preventivos.

O evento integra as comemorações alusivas ao mês das mulheres e tem a finalidade de estimular a participação da comunidade na prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Os profissionais farão a coleta de Papanicolau, exame físico das mamas, atualização de vacinas, além de solicitar mamografias, em caso de necessidade.

O Dia D já é uma tradição no município e a expectativa é que toda a população participe e se conscientize sobre a importância de cuidar da saúde. “A intenção é facilitar o acesso às pacientes que trabalham ou realizam outras atividades, priorizando sua casa e seus filhos e acabam não conseguindo tempo para cuidar da sua saúde”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Durante todo o dia serão promovidas diversas atividades educativas, como orientações sobre o autoexame das mamas e IST’s, a importância da prevenção e outros temas. Os Consultórios também receberão uma decoração especial neste dia.

Para participar da ação e realizar o exame preventivo e o físico das mamas é possível ir à unidade e agendar com antecedência ou por livre demanda no sábado, Dia D. Basta ser morador de Votuporanga, apresentar documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).