Dia D da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo será neste sábado

Todas as Unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 16h para vacinar crianças e adultos incluídos no público-alvo da ação.

Neste sábado (22/8), a Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Setor de Imunização realiza do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo. Nesta data, todas as Unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 16h. A Campanha já iniciada no dia 15 de julho está vacinando diversas faixas etárias.

Crianças de 6 meses até adultos de 29 anos de idade que não foram vacinados ou que estão com a Caderneta de Vacinação incompleta, sem a vacina Tríplice Viral (que protege as pessoas do Sarampo, Caxumba e Rubéola); e adultos de 30 a 49 anos deverão receber a vacina Tríplice Viral, mesmo que já tenham recebido essa vacina anteriormente.

Até o momento, a ação vacinou 921 pessoas que estão incluídas no público-alvo em Votuporanga. A Campanha segue até o dia 31 de agosto.

A aplicação da Tríplice Viral é a maneira mais eficaz de prevenção à ocorrência de Sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença.

Sarampo

O Sarampo é uma doença infecciosa aguda e viral, provocada pelo morbillivirus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade.

Os principais sintomas do sarampo são: febre com erupções na pele, acompanhadas por tosse, coriza e/ou conjuntivite. Ao apresentar esses sintomas, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas e procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a Unidade de Saúde a que pertence.

Mais informações sobre a Campanha podem ser obtidas em uma das Unidades de Saúde do Município.