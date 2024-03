Dia 29 de fevereiro: três bebês nascem na Santa Casa

Já imaginou fazer aniversário a cada quatro anos? Para três bebês nascidos no dia 29 de fevereiro, na Santa Casa de Votuporanga, será realidade.

Já imaginou fazer aniversário a cada quatro anos? Para três bebês nascidos no dia 29 de fevereiro, na Santa Casa de Votuporanga, será realidade. Isso acontece por conta dos anos bissextos, que existem para “compensar”, a cada quatro anos, as seis horas a mais que se acumulam no formato do calendário de 365 dias.

Para a mamãe Letícia Gomes dos Santos Randoli, de 29 anos, e papai Heber Camilo Randoli, de 28 anos, moradores de Cardoso, o dia começou de uma forma emocionante. “É muito especial e importante, porque, por mais que seja uma data que não tem sempre no nosso calendário, foi o dia que ela escolheu vir ao mundo, que Deus nos abençoou”, contou Letícia.

Heloá nasceu com mais de 3 quilos e 50 centímetros, às 6h53 da manhã de quinta-feira (29/2), na Santa Casa, a tornando a primeira votuporanguense nascida no dia 29 de fevereiro de 2024. Mesmo com o aniversário inusitado, o pai comentou: “Eu estou muito feliz! Nós também temos outra filha, de 6 anos, e ela está muito ansiosa querendo conhecer a irmãzinha”.

Contudo, existe uma dúvida: como fica a certidão de nascimento? William Suzuki, escrevente do Registro Civil das Pessoas Naturais de Votuporanga, esclareceu essa pergunta. “Os bebês que nascem no dia 29 de fevereiro são registrados normalmente e fielmente conforme a Declaração de Nascido Vivo, a gente não muda a data”, explicou.

O registro acontece na própria Santa Casa de Votuporanga, fazendo com que os pais não precisem se deslocar para a prestação de serviço. “Além da Heloá, que foi a primeira a nascer no dia, também vieram ao mundo outros dois bebês”, afirmou o escrevente.

O dia da comemoração, entretanto, é outra história. “Eu não sei quando vamos comemorar, se é no dia 28 de fevereiro ou no dia 1° de março, mas o importante é comemorar!” disse Letícia, que continuou “Seja bem-vinda, minha filha, Heloá.”