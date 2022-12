Di María e Papu Gómez desfalcam treino da Argentina e aumentam dúvidas para quartas de final 

Seleção encara a Holanda sexta-feira; dupla se recupera de lesões.

Ángel Di María ficou novamente fora do treino com o grupo da seleção da Argentina nas atividades desta segunda-feira (5.dez).

Enquanto todos estiveram no gramado, o atacante ficou na parte interna realizando exercícios específicos para o seu desgaste no quadríceps direito.

Di María não jogou a última partida, diante da Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ele até ficou no bando de reservas, mas foi um espectador (e torcedor) de luxo. Em alguns momentos, foi flagrado cantando músicas vindas das arquibancadas.

A expectativa é de que Di María esteja à disposição de Lionel Scaloni para o duelo diante da Holanda, na próxima sexta-feira, às 16h, pelas quartas de final do Mundial.

Quem também foi baixa nas atividades desta segunda foi Papu Gómez. O atacante sofreu uma pancada no tornozelo no jogo contra a Austrália e precisou ser substituído no início do segundo tempo. Não há mais informações sobre o grau da lesão.

O treino da Argentina nesta segunda-feira foi aberto apenas por 15 minutos para a imprensa. Nele, foi possível ver um Messi tranquilo e, como de costume, o centro das atenções dos jornalistas presentes na Universidade do Catar.

De acordo com o Clarín, da Argentina, Scaloni realizou exercícios de ativação física, enquanto os goleiros fizeram um trabalho separado.