Dezembro Laranja: Santa Casa alerta para a prevenção do câncer de pele

Médica oncologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Julia Cordeiro, deu detalhes da patologia.

O Brasil é um país tropical que convive com altas exposições solares praticamente o ano inteiro. Estar em contato com a luz do sol é importante para a saúde e o bem-estar, afinal essa é a principal fonte de vitamina D. Mas a exposição excessiva e feita de maneira errada tem forte ligação com o surgimento do câncer de pele, uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado e anormal das células desse órgão.

Por esse motivo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) escolheu dezembro, mês marcado pelo início do verão nos países do hemisfério sul, para instituir a campanha “Dezembro Laranja”, buscando a prevenção e detecção precoce do câncer no maior órgão do corpo humano.

A médica oncologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Julia Cordeiro, orienta sobre prevenção e sintomas dessa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as estimativas de incidência do câncer de pele não melanoma em 2020 foi de 176.930, sendo 83.770 homens e 93.160 mulheres. Já para o tipo melanoma a estimativa, neste mesmo período, foi de 8.450, sendo 4.200 homens e 4.250 mulheres. O câncer de pele mais frequente no Brasil é o não melanoma e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.

Fatores de risco

Alguns fatores podem elevar o risco de desenvolvimento da doença, por exemplo, ter algum familiar que tem ou já teve câncer da pele, ter apresentado queimaduras de sol que deixam a pele muito vermelha e ardendo durante a vida, ter muitas sardas ou pintas pelo corpo, ter a pele muito clara, já ter apresentado câncer da pele ou ter mais de 65 anos de idade.

Sintomas e Sinais de Alerta

A Dra. Julia destaca os seguintes sintomas que merecem atenção especial:

– Mudanças em Pintas ou Manchas: Alterações no tamanho, forma, cor ou textura de pintas ou manchas na pele.

– Coceira ou Sangramento: Sensações incomuns, como coceira persistente ou sangramento em lesões cutâneas.

– Crescimento Rápido: O crescimento rápido de uma pinta ou lesão cutânea.

– Irregularidades nas Bordas: Bordas irregulares ou mal definidas de uma mancha na pele.

– Assimetria: Lesões cutâneas que têm uma metade diferente da outra.

Assim que perceber qualquer sintoma ou sinal, procure o mais rapidamente a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Dicas para prevenção

– Protetor Solar Diariamente: O uso diário de protetor solar com fator de proteção adequado é crucial, mesmo em dias nublados.

– Evitar Exposição Excessiva ao Sol: Reduzir o tempo de exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais intensas (10h às 16h).

– Proteção Física: Utilizar roupas que cubram a pele e óculos de sol para proteção dos olhos.

– Autoexame Regular: Realizar o autoexame mensal da pele, observando qualquer mudança em pintas ou manchas.

– Consulta Dermatológica Anual: Agendar consultas anuais com um dermatologista para exames profissionais.

“O câncer de pele é altamente prevenível, e a detecção precoce faz toda a diferença no tratamento. Ao adotar práticas simples, como o uso de protetor solar diariamente, podemos reduzir significativamente os riscos. Não hesite em procurar um dermatologista diante de qualquer sinal de alerta”, destacou.