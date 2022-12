Dezembro Laranja conscientiza sobre câncer de pele

Médica oncologista da Santa Casa reforçou os cuidados para prevenir a doença.

Neste mês, comemora-se Dezembro Laranja, campanha lançada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2014 para conscientizar a população sobre os riscos e as principais formas de prevenção do câncer de pele, que hoje é um dos tipos de tumores mais comuns no Brasil. A cor laranja foi escolhida como símbolo, pois remete ao sol e o tom dos corpos bronzeados.

Com o verão chegando, os cuidados devem ser levados em consideração para evitar a doença. A médica oncologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Julia Cordeiro, ressaltou a importância da iniciativa. “É uma época de alerta para a população que está mais exposta à radiação UV, principal causadora de lesões de câncer na pele”, disse.

O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo.

Fatores de risco

– histórico familiar de câncer de pele;

– pessoas de pele e olhos claros, com cabelos ruivos ou loiros;

– pessoas que trabalham frequentemente expostas ao sol sem proteção adequada;

– exposição prolongada e repetida ao sol na infância e adolescência.

Sintomas

O câncer da pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem pintas, faz toda a diferença na hora de detectar qualquer irregularidade. Somente um exame clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia podem diagnosticar a doença, mas é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas:

– uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente;

– uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;

– uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

É importante ressaltar que, se diagnosticado no início, o câncer de pele tem 90% de cura. Por isso, é importante que você fique atento ao aparecimento de novas pintas e transformações nas já existentes. Visite o dermatologista ao menos uma vez por ano para que ele faça uma avaliação minuciosa da sua pele. Cuide-se e proteja-se!

Como se prevenir do Câncer de Pele?

A médica deu algumas dicas:

– Use o filtro solar corretamente — protetores devem ser aplicados todos os dias, mesmo quando não há exposição direta ao sol. O fator de proteção solar (FPS) recomendado é de 30, pelo menos, mas pode ser maior a depender do tipo de pele;

– Invista em roupas e acessórios adequados — ao se expor ao sol, vale a pena utilizar acessórios como óculos escuros, bonés ou chapéus. Além disso, algumas roupas têm fator de proteção ultravioleta (FPU);

– Exponha-se ao sol com moderação — é importante tomar sol diariamente, mas prefira que essa exposição ocorra antes das 10h e após as 16h, evitando o intervalo com maior incidência de raios ultravioletas;

– Tenha atenção aos sintomas — observe a sua pele regularmente e, caso note sinais como pintas novas, manchas e outras alterações, não hesite em se consultar um médico de confiança.

No trabalho ao ar livre:

– não deixe de usar: chapéus de abas largas, camisas de manga longa e calça comprida;

– se puder, use óculos escuros e protetor solar;

– procure lugares com sombra;

– sempre que possível evite trabalhar nas horas mais quentes do dia.