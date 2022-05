Deyverson “invade” treino e dá adeus ao elenco do Palmeiras 

Atacante foi liberado pela diretoria antes do fim do contrato, em junho.

Um dia depois de ser homenageado pela diretoria do Palmeiras, Deyverson foi até a Academia de Futebol para se despedir do elenco, nesta quinta-feira (26.mai).

Recebido por Abel Ferreira em um dos campos do centro de treinamento palmeirense, o atacante se encontrou com o grupo para um rápido discurso.

“Obrigado pelo carinho de vocês, de verdade. Mesmo nos meus erros vocês me abraçaram, me receberam de volta. O professor também… Só tenho a agradecer vocês por tudo. Vou estar de longe assistindo vocês.”

Emocionado, Deyverson cumprimentou atletas e funcionários do Palmeiras. Na última quarta-feira, o clube decidiu liberar o atleta das atividades na Academia de Futebol.

Ele tem contrato com o Verdão até o fim de junho, mas já não vinha sendo relacionado desde a final do Campeonato Paulista.

Autor do gol da vitória no jogo do título do Brasileirão de 2018 e também na final da Libertadores de 2021, Deyverson fez 144 partidas e marcou 31 gols com a camisa alviverde. Ele conquistou quatro títulos pelo clube: Brasileirão de 2018, Libertadores de 2021, Recopa de 2022 e Paulistão de 2022.