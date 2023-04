Devido a risco elétrico, escola municipal não pode ligar ar-condicionado 

Ao menos três escolas municipais de Votuporanga/SP enfrentam problemas elétricos, em uma delas, no Cem ‘Prof. Benedito Israel Duarte’, na zona norte, o medo de uma possível pane ou até um acidente de maior gravidade, vem obrigando há mais de 20 dias alunos e funcionários a desligar os aparelhos de ar-condicionado e encarar as altas temperaturas já conhecidas na cidade.

Sob o calor de Votuporanga, alunos e funcionários do Cem ‘Prof. Benedito Israel Duarte’ enfrentam a situação há mais de 20 dias. Outras duas escolas municipais enfrentam problemas semelhantes.

A unidade da rede municipal, antes climatizada para maior conforto, agora se tornou um ‘desafio de resistência’, segundo a recepcionista Mara, mãe de um aluno que estuda no local.

“Meu filho está aqui já vai para o segundo ano, a escola é boa, mas a gente sabe o tanto que é calor nessa cidade. Ele disse que tem ventilador na sala dele, mas não dá conta, por isso chega tão suado, cansado. Nos dias que tem educação física é pior ainda, mas aí eu entendo que é porque fica correndo. Assim, no meu tempo não tinha ar-condicionado na escola, mas as coisas mudaram, então se tem o ar-condicionado, liga. Se está quebrado arruma, ou vão esperar ficar mais calor e transformar essas salas em saunas”, desabafou Mara, visivelmente incomodada.

Em apuração, o Diário constatou que o prédio precisa de reparos elétricos diversos para que os aparelhos de climatização voltem a funcionar, como por exemplo, refazer o aterramento e conexões do transformador, dentre outros serviços.

De acordo com uma fonte na prefeitura, que teve a identidade preservada, essa situação não é exclusiva do Cem ‘Prof. Benedito Israel Duarte’, pelo menos outras duas escolas necessitam de reparos semelhantes: “Essas manutenções nos transformadores, das três unidades, serão providenciadas num único lote. Deve ser feito um orçamento junto a uma empresa e só assim poderá ser executado, mas não há previsão. Precisa ver se esse serviço poderá ser feito diretamente pela empresa contratada ou se terá que envolver a Elektro para que ela agende uma data e desligue a rede durante o procedimento – então é complicado cravar uma data, dependendo como for, pelo menos mais uns 15 dias.”