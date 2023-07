Detran-SP alerta: licenciamento anual obrigatório começa amanhã (1º) no Estado

Proprietários de veículos com placas de final 1 e 2 têm até o dia 31 de julho para regularizar a documentação deste ano.

Começa amanhã, dia 1º de julho, o licenciamento anual obrigatório do exercício de 2023 para os veículos registrados no Estado de São Paulo. O cronograma estabelecido pelo Detran-SP é feito conforme o número final da placa de identificação veicular.

Assim, os proprietários de veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem realizar o licenciamento deste ano até o dia 31/7 – exceto para os donos de caminhões e caminhões-trator, cujo o calendário de licenciamento anual tem início em setembro. (Veja o calendário completo abaixo).

O serviço é realizado de maneira totalmente online. Portanto, o proprietário não precisa se deslocar até uma unidade de atendimento do Detran-SP ou do Poupatempo para emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo. O valor da taxa para licenciar o veículo é de R$ 155,23, independentemente do tipo de veículo.

Quem não regularizar o documento no prazo estabelecido pode ser punido, com uma infração gravíssima, sete pontos na CNH, multa de R$ 293,47, além de remoção do veículo ao pátio.

Como Licenciar

Para realizar o licenciamento do veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os débitos do veículo, como por exemplo: IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

O pagamento poderá ser feito via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas Lotéricas.

Após quitar a taxa de licenciamento e eventuais débitos do veículo, o serviço será processado de forma automática e o CRLV-e estará disponível em meio digital no aplicativo para celular, Carteira Digital de Trânsito – CDT, para pessoas físicas. O CRLV-e também estará disponível em meio digital para o download, no portal do Detran-SP, Poupatempo, no aplicativo “CDT – Carteira Digital de Trânsito” do Governo Federal ou ainda no portal de serviços da SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito). A impressão deverá ser realizada em folha A4 branca.

Licenciamento antecipado: 6,2 milhões de documentos já regularizados

Entre janeiro e maio deste ano, o licenciamento antecipado foi disponibilizado no Estado de São Paulo, independentemente do final de placa do veículo. 6,2 milhões de proprietários de veículos regularizaram antecipadamente a documentação de forma eletrônica para o exercício de 2023.

A capital é a cidade com mais licenciamentos concluídos nos cinco primeiros meses de 2023. Foram 4,4 milhões de documentos emitidos, seguida por Campinas (543.643), Guarulhos (456.567), São Bernardo do Campo (359.867) e Ribeirão Preto (368.824).

Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Calendário de Licenciamento no Estado de São Paulo para veículos registrados como caminhão Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha para a prevenção de acidentes e preservação de vidas, tendo como meta a organização de um trânsito mais seguro e harmônico entre todos os modais. O Órgão, que passa por uma reestruturação, está comprometido com a busca constante da excelência de serviços aos cidadãos, a partir dos valores de integridade e transparência em seus processos. Atualmente, adota progressivamente a transformação digital para impactar positivamente na qualidade de vida dos paulistas, facilitando o atendimento às demandas cotidianas da população. Cerca de 93% dos atendimentos feitos nas unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo são digitais.

Maior órgão executivo de trânsito do País, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota do Brasil, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais de 27 milhões de motoristas habilitados em todo o Estado. Todos os meses, emite cerca de 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). São mais de 136 mil documentos emitidos por dia, em média.