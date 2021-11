Detran retoma prazos para renovação de carteiras de habilitação em SP 

Prazos estavam paralisados desde março de 2020, por causa da pandemia de coronavírus. Moradores do noroeste paulista podem fazer a renovação pela internet.

O Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) retomou os prazos para a renovação de carteiras de habilitação.

Os prazos estavam paralisados desde março de 2020, por causa da pandemia de coronavírus. Um novo cronograma foi divulgado e contempla documentos que venceram entre 1º de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022.

Segundo o Detran, o novo prazo terá como base o mês de vencimento do documento. CNHs expedidas entre março e abril de 2020 deverão ser renovadas até 30 de dezembro de 2021, exemplifica o departamento.

Passo a passo para a renovação

A renovação da CNH pode ser feita pelo portal do Detran, pelo portal do Poupatempo ou pelo app ou do Poupatempo digital. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento da data no portal do Poupatempo e selecionar o posto que deseja ser atendido.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como suspensão ou cassação do documento.

Registro e transferência

Segundo o Detran, também foram retomados os prazos para registro e transferência de veículos. Confira:

Registro de veículo: o veículo novo adquirido entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021 deve ser registrado e licenciado até 31 de dezembro de 2021;

Transferência de veículo: veículo comprado entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021 deve ser transferido até 31 de dezembro de 2021.

*Informações/g1