Detento que matou esposa em visita íntima disse que cometeu crime após saber de traição: ‘Demonstrou bastante frieza’, afirma delegado

“Ele esperou a visita acabar, porque, se tivesse anunciado a morte antes, poderia virar um alvoroço. O detento poderia, inclusive, ser responsabilizado pela própria população carcerária”, disse.

No dia do crime, Patrícia foi à penitenciária para visitar Wellys. Os dois tiveram relações sexuais e ficaram conversando no interior da cela.