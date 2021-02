Detento que fugiu do HB é recapturado em Fernandópolis

Ele tinha conseguido deixar o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP andando, após pedir para usar o banheiro. Polícia Militar instaurou inquérito para investigar conduta de policial que realizava a escolta.

O preso do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto/SP, que conseguiu fugir enquanto recebia atendimento no Hospital de Base, foi recapturado pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (17), ao lado do Terminal Rodoviário de Fernandópolis/SP.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi levado à delegacia e, posteriormente, será encaminhado para uma cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Na última segunda-feira (15), o detento pediu para usar o banheiro, mas não voltou para o quarto e conseguiu sair do hospital. Uma câmera de segurança registrou o rapaz andando tranquilamente.

De acordo com a Secretaria de Administração Pública (SAP), ele foi levado para a unidade depois de ser flagrado tentando entrar no Centro de Progressão Provisória (CPP) com drogas no estômago.

Como o detento estava escoltado no hospital, a Polícia Militar instaurou inquérito para investigar a conduta do policial que acompanhava o homem.

*Com informações g1 / Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste