Detento é assassinado por colega de cela em penitenciária de Andradina 

Um detento de 37 anos foi assassinado por um colega de cela dentro da penitenciária de Andradina/SP, na noite de terça-feira (22.mar).

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Augusto Fanin teve o pescoço e o tórax cortados com uma lâmina e foi estrangulado com um lençol.

O suspeito ameaçou os outros colegas de cela para não intervir e ainda teria cogitado abrir o corpo da vítima, mas foi impedido pelos demais detentos. Ele confessou que cometeu o crime.

Segundo o registro policial, os dois já tinham cumprido pena juntos e possuíam desavenças antigas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil. O caso será investigado.

*Informações/g1