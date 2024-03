Detento do CDP de Paulo de Faria morre vítima de tuberculose após dias internado em Rio Preto 

Homem de 51 anos recebeu atendimento médico na unidade prisional após se queixar de fortes dores na cabeça, mas não resistiu e faleceu; outros dois detentos do CDP também estão com a doença.

Um detento de 51 anos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria/SP morreu vítima de tuberculose em um hospital de São José do Rio Preto/SP, na última segunda-feira (25.mar).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Marcos Pereira de Matos recebeu atendimento médico na unidade prisional após se queixar de fortes dores na cabeça nos dias anteriores.

De lá, foi encaminhado à Santa Casa de Paulo de Faria e, depois, ao hospital, no dia 13 de março, para mais exames. No mesmo dia, a direção do CDP fez uma busca ativa com outros detentos que tiveram contato com ele. Todos foram isolados e aguardam resultados dos exames.

Há dois detentos em tratamento de tuberculose e que estão na segunda fase – a de não transmissão. No presídio, segundo levantamento da SAP, há 1.157 presos, sendo a capacidade de 823.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência foi registrado por morte suspeita. A Polícia Civil investiga o caso.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos também.

A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico.

*Com informações do g1