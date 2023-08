Detecta vai ajudar a combater crimes e prender criminosos, afirma deputado Carlão Pignatari 

Sistema já está em operação e conta com diversas câmeras inteligentes instaladas em Votuporanga, que fazem a leitura das placas dos veículos. Com isso, é mais fácil monitorar a movimentação e chegar aos criminosos, identificar veículos furtados e roubados, entre outros crimes.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta segunda-feira (14.ago), em Votuporanga, da apresentação do Sistema Detecta – uma plataforma do governo do Estado de São Paulo que permite a troca de informações, o compartilhamento de imagens e a cooperação dos órgãos públicos, inclusive prefeituras, para o combate à criminalidade. O evento faz parte das comemorações dos 86 anos de fundação da cidade.

“O Detecta vai ajudar a combater os crimes e prender os criminosos porque, com a ajuda das câmeras e informações captadas por elas, será muito mais fácil chegar aos criminosos. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Criminalística estão trabalhando em conjunto e não darão brecha para a criminalidade. Os criminosos serão presos e vão pagar a pena pelos seus crimes”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O convênio da Prefeitura de Votuporanga com o governo paulista para implantação do Detecta foi intermediado pelo parlamentar. O sistema já está em operação e conta com diversas câmeras inteligentes instaladas na cidade, que fazem a leitura das placas dos veículos. Com isso, é mais fácil monitorar a movimentação e chegar aos criminosos, identificar veículos furtados e roubados, entre outros crimes.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e o secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Silvério Moreno Camargo, agradeceram a presença e parceria do deputado Carlão Pignatari. O parlamentar também falou à população, pedindo para que as câmeras de segurança do comércio e das residências sejam disponibilizadas às autoridades policiais, para facilitar as investigações.

Em março deste ano, o deputado Carlão Pignatari participou, junto com o governador Tarcísio de Freitas, da assinatura de convênio com 80 municípios do noroeste paulista para ações de segurança pública, como o Detecta e Atividade Delegada. Votuporanga é uma das cidades que integrou o evento. “O Detecta é o maior big data de dados e informações policiais da América Latina e um dos maiores do mundo”, disse Carlão.