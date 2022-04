Destino seguro para viajar com a família no feriado de Tiradentes: Olímpia vacina 90% da população 

Atrações como Thermas dos Laranjais, Vale dos Dinossauros e Museu de Cera têm mantido protocolos para garantir ainda mais segurança. Cidade deve receber mais de 70 mil visitantes de quinta a domingo.

Olímpia, um dos destinos turísticos mais procurados do interior paulista, já aplicou mais de 132 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, mais de 90% de sua população já completou o esquema vacinal. A notícia anima os turistas que buscam destinos seguros para viajar com a família neste feriado prolongado de Tiradentes (21 de abril).

A expectativa da cidade é voltar a receber, em 2022, uma quantidade de visitantes já próxima dos números de antes da pandemia – apenas no primeiro semestre, segundo a Prefeitura, Olímpia recebeu mais de 860 mil visitantes, 30% acima do mesmo período em 2019, quando recebeu quase 3 milhões de pessoas. Para os próximos quatro dias, há uma estimativa de mais de 70 mil passantes.

Para manter esses bons números, apesar da queda dos números relacionados à Covid-19 e da liberação de algumas medidas, tanto as principais atrações quanto os resorts – que concentram a maior parte dos mais de 34 mil leitos de Olímpia (a segunda maior rede hoteleira do Estado, só inferior à da Capital) – têm mantido seus protocolos.

O Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina e 5º do mundo, por exemplo, vem mantendo as boas práticas de limpeza e sanitização. Além disso, para acessar o parque, o visitante precisa apresentar o comprovante de vacina com pelo menos duas doses ou testagem negativa com no máximo 48 horas.

“Sempre nos preocupamos em oferecer maior segurança ao nosso público. Quando foi preciso fechar, fechamos. Agora, podemos ver que o cidadão olimpiense entende que o que movimenta a cidade é o turismo. Ficamos felizes em ver que todos estão conscientes sobre a importância da vacinação para a retomada dos nossos serviços. O Thermas é um parque que proporciona diversão e segurança para todos”, explica Jorge Noronha, vice-presidente do Thermas dos Laranjais.

O Dreamland Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros, do Grupo Dreams, por exemplo, os dois principais parques temáticos de Olímpia, têm procurado manter grande parte do protocolo estabelecido durante a pandemia. Além disso, todos os visitantes precisam apresentar comprovante de vacina com pelo menos as duas doses ou testagem negativa com no máximo 48 horas.

“Desde o início sempre apoiamos e adotamos as medidas recomendadas pelas autoridades de Saúde, e estamos otimistas com essa resposta da população da cidade em relação à vacina. Queremos receber os turistas e mostrar para todos que Olímpia proporciona diversão com segurança”, diz Gabriela Barbalho, gerente comercial do Museu de Cera e do Vale dos Dinossauros.

Os principais resorts da cidade, como o Olímpia Park Resort e o Solar das Águas Park Resort, incorporados pela Natos, também vem mantendo os rigorosos protocolos de limpeza adotados durante a pandemia.

Todos os quartos são sanitizados e recebem o lacre de segurança que indica que o local está seguro para hospedagem. Todos os objetos e principais pontos de contato são cuidadosamente higienizados. Além disso, os totens e dispensers de parede com álcool gel continuam mantidos e é preciso apresentar o passaporte da vacina ou testagem negativa com no máximo 48 horas.