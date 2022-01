Destaques na Copinha, João Pedro e Matheus Reis sobem ao elenco do CAV 

Camisa 7 retorna ao profissional e 9 é promovido após dupla ser responsável por mais da metade dos gols do Votuporanguense no campeonato; Série A3 começa no próximo dia 30.

Sete dos 12 gols do Votuporanguense na 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior saíram dos pés deles. A dobradinha, inclusive, deu resultado no segundo gol contra o Atlético-MT: assistência de um, bola na rede do outro. Crescidos na mesma região do estado, agora os atacantes João Pedro e Matheus Reis crescem juntos no CAV. Os dois subiram ao elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A3.

A promoção ao lado de outros garotos foi confirmada pela assessoria de imprensa nesta semana, dias depois da despedida da equipe da Copinha, na derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela terceira fase. A estreia do time de Votuporanga na terceira divisão estadual está marcada para o próximo dia 30, às 18h, contra o Bandeirante, em Birigui/SP.

Camisa 9, Matheus Reis foi o artilheiro do clube na atual edição do maior campeonato de base do país, com quatro gols, três deles anotados na estreia e outro aos 39 do segundo tempo, o qual evitou a eliminação contra o Guarani, pela segunda fase, e levou a definição da vaga aos pênaltis. Na marca da cal, ele converteu sua chance. O talento demonstrado em 10 dias rendeu a ascensão.

“A expectativa agora é a melhor possível. No começo, até poderia ver como surpresa uma chance no time (principal), mas, fazendo minha parte no decorrer dos jogos, senti que dava, comecei a pensar nisso,” conta.

Ele sobe ao profissional com apenas 17 anos, completados em setembro, e em meio ao seu primeiro ano na categoria sub-20. A chegada ao CAV foi no final de 2021.

“Eu esperava também, da minha parte, poder ajudar, até pelo que eu vinha treinando. O time foi montado pouco tempo antes da competição, não tivemos o tempo necessário para treinar, entrosar, mas acabamos surpreendendo muita gente”, explica o artilheiro.

Natural de Dourados/MS, Matheus chegou a Rancharia/SP ainda criança, onde hoje vive a família por parte de mãe. Jogou no sub-11 e 13 do Grêmio Prudente, seguiu para o Corinthians, depois Palmeiras e Ituano. No decorrer da pandemia, ficou parado por um tempo, porém, ainda passou um período rápido no Cruzeiro.

João Pedro também cresceu na região de Presidente Prudente e atuou no sub-11 e 13 do Grêmio local. Nasceu na cidade prudentina e fará 20 anos em julho. Começou em uma escolinha do município natal, ficou um tempo no Criciúma (sem jogos oficiais) e voltou para o sub-20 gremista, em 2018. A chegada ao CAV foi no decorrer da temporada 2019.

Ele volta para o time de cima, experiência vivida na A3 em 2021, quando o Votuporanguense foi terceiro colocado na primeira fase e caiu na semifinal para o Primavera (o Linense também subiu).

“Estou completamente focado. O objetivo agora é ajudar o time na A3, na busca pelo acesso”, conclui.

Já o camisa 7, João Pedro balançou as redes três vezes na Copinha. Também ajudou o CAV a passar da segunda fase, ao empatar pela primeira vez o confronto com uma cobrança de falta, desviada na barreira, no começo do segundo tempo.

“Esperava, sim, este meu desempenho, por tudo que venho trabalhando desde que cheguei, por tudo que venho fazendo. Tenho meus objetivos e cheguei acreditando nisso. Acredito que fizemos uma boa Copinha, mas ficou aquela sensação de que dava para ter conquistado mais. Fica a lição de que, contra times grandes, nunca podemos vacilar”, explicou.

*Informações/ge