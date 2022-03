Desfavelamento: Prefeitura iniciará processo de orientação às famílias 

Secretaria de Planejamento e Habitação definiu plano de trabalho das próximas fases do processo.

A Prefeitura de Votuporanga segue com as ações do programa de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. A Secretaria de Planejamento e Habitação já definiu um plano de trabalho, que inclui a fase denominada como pré-ocupação.

Nesta etapa, a assistente social da Secretaria realizará orientações às famílias sobre as documentações envolvidas. “Alguns moradores precisam atualizar seus dados nos programas sociais, outros precisam obter documentos junto a instituições e nós estaremos com nossa equipe a disposição para auxiliá-los em todos os andamentos do processo”, explicou a secretária de Planejamento e Habitação, Tássia Coleta.

Após a reunião do prefeito Jorge Seba com diretores, engenheiros e arquitetos da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em janeiro deste ano, a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento também recebeu representantes da Companhia para tratar sobre detalhes técnicos do programa.

Limpeza do acesso à área

Máquinas da Prefeitura também já trabalham na limpeza do acesso à área onde serão construídas as 180 casas. Localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, a área possui 77 mil m² e conta com localização privilegiada e rede de água e esgoto nas proximidades, além de outros bairros ao redor.