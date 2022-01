Desfavelamento: Jorge Seba participa de reunião com diretores da CDHU 

Reunião foi na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, com engenheiros e arquitetos que estão desenvolvendo o projeto urbanístico do bairro; Prefeitura já destinou a área para a construção das moradias.

Em continuidade ao programa de desfavelamento de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba participou de encontro com diretores, engenheiros e arquitetos da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, nesta sexta-feira (14). Na reunião, Seba acompanhou a entrega final da documentação solicitada ao Poder Executivo e o desenvolvimento do projeto urbanístico da área. A conquista do programa foi intermediada pelo deputado Carlão Pignatari junto ao governo do Estado de São Paulo.

A Companhia informou ao prefeito que já executou o levantamento planialtimétrico do terreno comprado pela Prefeitura e doado para a realização do sonho de dezenas de família. O processo é fundamental para que se conheça a superfície do local, que foi escolhido justamente por apresentar benefícios como facilidade para instalação de serviços como água e esgoto. A região também é próxima dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, onde atualmente moram as famílias que serão beneficiadas pelo programa de desfavelamento.

“Atualmente, o projeto está na fase urbanística que formula a diretriz necessária para que os técnicos projetem todos os espaços que serão necessários para dar vida digna para essas famílias. O desfavelamento já é uma realidade e colocará fim a uma desigualdade que temos há mais de 50 anos em nossa cidade”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Participaram da reunião, Eng. Eli Márcio dos Santos, Gerente de Projetos Habitacionais e Urbanos II; Eng. Daniel dos Santos Barbieri, Superintendente de Projetos Habitacionais e Urbanos; Aguinaldo Lopes Quintana Neto, Diretor, Diretoria Técnica; Arq. Maria Isabel Bertoncello, Gestora, Gerência de Projetos Habitacionais e Urbanos II; o Jorge e Eng. Vinícius Camargo Barbeiro, Superintendente de Terras.

Fim a desigualdade

De acordo com a atual Administração, o desfavelamento dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, que também beneficiará famílias do bairro Pró-Povo, é uma das prioridades entre as metas de governo do prefeito Jorge Seba.

Em setembro de 2021, a Prefeitura realizou a assinatura da compra de 77 mil m², localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, com localização privilegiada e rede de água e esgoto nas proximidades, além de outros bairros ao redor. O investimento foi de R$ 1,540 milhão autorizado em votação unânime pela Câmara Municipal.