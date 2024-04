Desenrola Brasil: oportunidade para negociar a conta de luz com 90% de desconto

A iniciativa do Governo Federal foi prorrogada até o dia 20 de maio. Os consumidores

podem obter vantagens especiais para pagamento das dívidas, como por exemplo, parcelar em até 60 vezes.

Os consumidores da Neoenergia Elektro ganharam mais tempo para normalizar as pendências financeiras com a companhia. O Governo Federal prorrogou em 50 dias o Programa Desenrola Brasil, que possibilita aos brasileiros renegociarem seus débitos, regularizando a situação de quem está com o nome negativado.

A prorrogação do prazo até o dia 20 de maio é destinada a pessoas com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) do Governo Federal que tenham dívidas de até R$ 20 mil. Vale lembrar que esses valores são referentes aos débitos contabilizados entre janeiro de 2019 até maio de 2023. Dívidas

posteriores a esse período não são incorporadas à negociação do programa. As condições

estão sendo oferecidas aos clientes que atendem aos pré-requisitos do programa

Desenrola Brasil, do Governo Federal.

Podem participar da negociação as pessoas que possuem renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico, e que possuem débito negativado entre 1º de janeiro

de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Poderá ser negociado até R$ 5 mil por devedor,

considerando o somatório das dívidas financiadas. O consumidor terá a possibilidade de

parcelar o débito em até cinco anos, sem necessidade de entrada, e com o vencimento da

primeira parcela 30 dias após a efetivação da negociação.

É importante lembrar que a forma de participar do Desenrola continua o mesmo. Todo o processo deve ser realizado digitalmente, por meio do site desenrola.gov.br. Os clientes

devem ter cadastro na plataforma GOV.BR e possuir uma conta nível Prata ou Ouro. A

conta é gratuita e necessária para comprovar a identidade do cidadão.

Além da Neoenergia Elektro, também integram a ação as demais distribuidoras do grupo:

Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Brasília, Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern.

Não está no Desenrola?

Clientes da Neoenergia Elektro que não se encaixam no perfil do programa poderão

parcelar seus débitos em até 21x no cartão de crédito com a mesma taxa de juros de

financiamento do Programa do Governo (1,99% a.m.) e um desconto de até 90% pela

Flexpag.

O público-alvo terá os critérios semelhantes ao Desenrola, clientes grupo B, que foram

negativados entre 01/01/2019 até 31/12/2022 e permanecem negativados.