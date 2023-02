Desempregado, morador de Rio Preto realiza sonho da casa própria após ganhar R$ 150 mil no Sorte Saúde do HB

Sortudo de 25 anos, está desempregado há quatro meses e mora com a mãe em uma casa de aluguel.

O jovem Luís Gustavo de Oliveira, de 25 anos, realizará o grande sonho da casa própria após ganhar o prêmio de R$ 150 mil no Sorte Saúde do Hospital de Base (HB) de Rio Preto no último sábado, dia 4. Ele está desempregado há quatro meses e atualmente reside com a mãe em uma casa de aluguel, na região central da cidade.

A história de Luís Gustavo com o HB é longa e de gratidão. Ele nasceu no hospital e já passou por procedimento de retirada de hérnia. “Estou dependendo de alguns bicos de atendente para me manter. O prêmio veio na melhor hora possível, pois vai ajudar também a manter as contas de casa”, afirma Luís.

Foi sua mãe, a diarista Maria Aparecida Gonçalves de Oliveira, de 64 anos, quem comprou o bilhete enquanto estava de acompanhante no HB. Ela conta que sempre acreditou nas chances de ganhar o grande prêmio do Sorte Saúde.

“No mês passado comprei dois números, um no meu nome e outro no do meu filho. Quando recebi a notícia minha primeira reação foi pular de alegria. Eu sempre comprei acreditando que ganharia e isso aconteceu”, afirma Maria Aparecida.

“Estamos imensamente felizes porque o Sorte Saúde alcança os objetivos propostos, ou seja, transformar a vida das pessoas e ser importante fonte de recursos para continuarmos a realizar os investimentos no HB e HCM, para atender sempre bem nossa população”, afirmou Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Luís Gustavo e a mãe repetem as histórias dos outros ganhadores do Sorte Saúde, nas quais os R$ 150 mil é representa um divisor em suas vidas.

O prêmio já foi ganho por um caseiro, uma manicure e uma auxiliar de limpeza, trabalhadores que lutam diariamente sem a perspectiva de ganharem uma quantia destas rapidamente, a não ser pelo acaso da sorte.

“O que nos emociona também é ver que o Hospital de Base teve um papel fundamental em algum momento de suas vidas. Isso demonstra a forte relação do nosso complexo hospitalar com a comunidade da região”, declara Dra. Amália.

O caseiro faz tratamento contra no HB desde 2010, assim como o marido da manicure, moradora de Marília. E a auxiliar de limpeza, primeira ganhadora do Sorte Saúde, trabalha no Setor de Transplante de Medula Óssea do Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Como comprar o Sorte Saúde

Os sorteios do Sorte Saúde acontecem mensalmente. Para comprar, basta acessar o site https://www.sortesaude.com.br/ ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS ou ainda comprar diretamente com um de nossos vendedores em Rio Preto. Cada cartela custa apenas R$ 10.