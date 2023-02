Desde que foi contratado, Róger Guedes fez todos os gols do Corinthians contra o Palmeiras 

Camisa 10 tenta voltar a marcar contra o rival e vencer: “É um dos maiores clássicos do mundo”

Um dos principais jogadores do elenco do Corinthians, Róger Guedes revê o Palmeiras nesta quinta-feira (16.fev), às 21h35, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.

O rival e ex-time do atacante é uma de suas principais vítimas desde que passou a integrar o elenco alvinegro: em quatro jogos até aqui, marcou os únicos três gols feitos pelo Timão no Dérbi.

“É um dos maiores clássicos do mundo, sabemos que vai ser um jogo com muita pressão dos dois lados, pois Dérbi é assim e espero que a gente saia com a vitória, que é nosso maior objetivo”, disse o atacante ao site oficial do clube.

Guedes, até o momento, esteve presente em uma vitória e três derrotas do Corinthians diante de seu principal rival. O clássico mais especial, sem dúvida, foi o primeiro. Em setembro de 2021, jogando em sua Arena, o Timão venceu por 2 a 1 com dois gols de seu camisa 10.

Em uma atuação empolgante, Róger foi o fator determinante para o sucesso corintiano naquela noite, marcando um gol em cada tempo de jogo.

“A lembrança maior é a da vitória (2 a 1), que era o principal objetivo daquele dia e fiquei muito feliz de marcar os gols, né? Até brinquei que era o meu dia, pois o gol deles acaba batendo em mim também. Saí do campo muito feliz, primeiramente com a vitória e, também, com os gols”, lembrou Guedes.

Ele voltaria a marcar no Dérbi seguinte, em março de 2022, no Paulistão, mas o Timão perdeu por 2 a 1. Já no turno e no returno do Campeonato Brasileiro do ano passado, Guedes acabou passando em branco e o Corinthians perdeu por 3 a 0 na Arena Barueri e 1 a 0 na Neo Química Arena. O atacante, que terminou como um dos que mais atuou em 2022, foi titular em ambas as partidas.

Artilharia em 2023

Embora o Corinthians venha de duas atuações ruins fora de casa: a derrota para o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, por 2 a 0, e o empate sem gols com a Portuguesa, no Mané Garrincha, em Brasília, Guedes é o artilheiro da equipe no ano e tem média de um gol a cada dois jogos.

O camisa 10 já balançou as redes quatro vezes nas oito partidas de estadual disputadas até aqui. Também deu uma assistência, totalizando cinco participações nos nove gols marcados pela equipe no Paulistão até o presente momento, sendo um dos jogadores mais importantes do time.

*Com informações do ge