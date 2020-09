Desafios e estratégias do comércio são destaques em live com ACV

Entrevista on-line e ao vivo foi promovida pela cerimonialista Cláudia Batistella, em seu canal no instagram.

Assim como os demais setores da economia, o comércio precisou se adaptar às normas para contenção da pandemia do novo Coronavírus. Nesta terça-feira (22/9), Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, participou de entrevista com a cerimonialista Cláudia Batistella, em seu canal no instagram onde falou sobre os desafios do setor.

Em quase uma hora de conversa, Valdeci comentou sobre o momento enfrentado pelos empresários de Votuporanga e todo o País e como a união da categoria, por meio da Associação Comercial, tem contribuído para minimizar os impactos. “Nós fechamos nossas portas num dia de uma maneira e no outro já encontramos tudo diferente. O diálogo foi necessário para encontrarmos soluções para um problema novo. A ACV teve que lutar ainda mais pela categoria”, disse Merlotti.

Nesses seis meses de pandemia, a ACV participou de diversas reuniões com o prefeito João Dado buscando flexibilizações, redução de taxas, prazos maiores para pagamentos de tributos e contas.

Entre as alternativas criadas para os empresários esteve a divulgação das lojas que adotaram o delivery e a criação da plataforma de cursos on-line. Além disso, por meio de parceria com a Unifev, o projeto “Juntos pela Economia Regional” (www.unifev.edu.br/juntospelaeconomia) busca orientar e dar apoio na retomada da economia, com campanhas publicitárias e dicas elaboradas por professores da instituição.

Durante a live, Valdeci também falou sobre as medidas trabalhistas adotadas pelos empresários da cidade, na tentativa da manutenção dos empregos, entre outros assuntos.

“A participação do Valdeci agregou muito conhecimento para o nosso público, que interagiu com perguntas e comentários”, destacou Cláudia Batistella, que promove lives com diversos assuntos, em seu canal no instagram (@claudiabatistella).

Horários em vigor

Votuporanga está atualmente na fase amarela, que permite a abertura das lojas e de estabelecimentos de prestação de serviços por até oito horas por dia. A indicação da Associação Comercial, é que o atendimento seja das 9h às 17h.

Para saber das novidades e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Associação Comercial, siga a entidade no instagram (@acvvotuporanga) e facebook (www.facebook.com/acvnet).