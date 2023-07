Desafio do Bem no Country Bulls arrecada R$ 300 mil ao Hospital de Base

O valor será destinado ao custeio do atendimento aos pacientes SUS do hospital. O HB é o maior complexo de saúde do interior de São Paulo e o segundo maior hospital universitário em produção SUS no Brasil.

Como já é tradição no rodeio Country Bulls, o Desafio do Bem em prol ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto arrecadou R$ 300 mil. O valor será destinado ao custeio do atendimento aos pacientes SUS do hospital. O HB é o maior complexo de saúde do interior de São Paulo e o segundo maior hospital universitário em produção SUS no Brasil.

Antes do início do desafio, um show de solidariedade foi conduzido pelo locutor de rodeio, Cuiabano Lima, juntamente com o presidente do Country Bull, Paulo Emílio, que incentivaram empresários dos camarotes e público nas arquibancadas a ajudarem o HB, mostrando a importância do hospital para o atendimento de mais de 2,5 milhões de pessoas das 104 cidades da região.

O Desafio do Bem consiste em uma disputa entre peão e touro. Para vencer, o peão deve permanecer por oito segundos em cima do animal. E como forma de uma brincadeira saudável, quem assiste ‘aposta’ em quem vencerá o duelo, peão ou touro. Todo esse dinheiro arrecadado com o público contribuiu com o Hospital de Base.

“Para nós é uma emoção muito grande estar aqui hoje nesse momento de união e solidariedade em prol ao HB. Quem está pedindo essa contribuição hoje é aquela mãe que está no Hospital de Base esperando a criança sair de uma cirurgia, é aquela paciente que está fazendo uma quimioterapia, assim como tantas outras que vocês não conhecem e mesmo assim fazem questão de ajudar. Sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas e você Paulo Emílio e Lívia, vocês fazem isso com maestria. Obrigada a todos em nome dos nossos pacientes”, agradeceu Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.