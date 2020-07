DER anuncia construção de duas novas pontes na rodovia Péricles Bellini

Governo de SP investe estimados R$ 3 milhões nas obras; prazo de execução de seis meses.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, assina a ordem de serviço e dá início ao projeto executivo para a construção de duas novas pontes sobre o córrego Boa Vista, no km 125,82 da rodovia Péricles Bellini (SP-461). As obras vão beneficiar a população de toda a região de Votuporanga e têm investimento estimado do Governo de SP de quase R$ 3 milhões.

Mesmo com a pandemia do coronavírus, o DER não parou e manteve o cronograma de contratação para a construção das pontes. O projeto executivo deve levar de 30 a 45 dias para ser concluído pela empresa contratada. Após essa etapa, as obras poderão ser iniciadas.

“Estamos empenhados e dando andamento às obras em São Paulo, pois entendemos que todo o investimento feito em infraestrutura é importante para garantir o desenvolvimento e o progresso dos municípios e sua população”, afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

“O pacote de obras contempla, além do projeto executivo, a construção de duas novas pontes, que substituirão a existente, e modernização da sinalização”, explica o superintendente do DER, Paulo Cesar Tagliavini. A previsão é que a obra fique pronta em seis meses.