Deputados visitam a Santa Casa de Votuporanga nesta sexta-feira

Instituição recebe deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado estadual Gil Diniz e o atual presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu três importantes lideranças políticas nesta sexta-feira (28). O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado estadual Gil Diniz e o atual presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari.

Em uma cerimônia reservada para lideranças e autoridades, o provedor apresentou um balanço sobre as emendas destinadas à Santa Casa pelo deputado federal e filho do presidente da República.

“Eduardo Bolsonaro foi autor de emendas que totalizam R$ 3,3 milhões para Santa Casa, beneficiando 53 cidades da região. Em nome de toda diretoria, colaboradores, voluntários e corpo clínico, gostaria de agradecer por tudo que os deputados têm feito não só por Votuporanga, mas pelo Brasil”.

De acordo com o provedor da Santa Casa, em 2016, Eduardo Bolsonaro destinou R$ 700 mil para a reforma da Unidade Cardiológica e adequação do Espaço do Colaborador. Em 2019, R$ 1 milhão foi utilizado para a compra de medicamentos e insumos hospitalares. Entre 2020 e este ano, as emendas totalizaram R$ 1,6 milhão.

O presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola, agradeceu as emendas enviadas por Eduardo Bolsonaro. “Ficamos lisonjeados com as visitas de hoje. Cada recurso recebido é bem empregado em nossa Instituição’, disse.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, ressaltou o quanto o votuporanguense é acolhedor. “É um município hospitaleiro e que acolhe muito bem, especialmente quem trabalha em prol da nossa comunidade. Gostaríamos de agradecer por cada recurso destinado”, afirmou Seba.

Representando a Fundação Educacional de Votuporanga, o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, falou sobre as emendas. “Uma das formas de ser eternizado é investir em saúde e vocês garantem saúde e qualidade de vida. Obrigado por se empenharem em salvar vidas”, afirmou.

Já o vereador Daniel David fez discurso em nome da Câmara Municipal. “É um privilégio falar em nome da Casa de Leis. Vocês fazem a diferença em nossa Instituição”, disse.

Eduardo Bolsonaro enfatizou a excelente gestão da Santa Casa. “Destino, em média, R$1 milhão a cada ano por saber que os recursos são bem administrados na Instituição. Para se ter uma ideia, o custo de um dia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por conta da COVID-19, é de R$ 2,3 mil, menor do que a média nacional. Deste valor, o Sistema Único de Saúde (SUS) cobre R$ 700 a menos”, afirmou.

Ele ressaltou a importância da transparência na prestação de contas das verbas. “Aqui tem transparência no dinheiro. Uma parte do imposto de renda é destinado aos hospitais e sei que a Santa Casa de Votuporanga não vai utilizar esse recurso para outro serviço ou fim”, complementou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, agradeceu as emendas de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro. “Você contribui com nosso Hospital, que precisa tanto e é referência para 53 cidades da região Noroeste paulista. Obrigado por ajudar nestes anos”, destacou.

Já o deputado Gil Diniz recordou quando esteve pela primeira vez na Instituição. “Eduardo ficou encantado com o modelo de gestão e com o trabalho realizado. A pandemia só potencializou ainda mais a importância do Hospital. Contem comigo para uma emenda para a Santa Casa”, disse.