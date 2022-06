Deputado Sanderson pede celeridade para derrubar aumento de plano de saúde 

“É um flagrante totalmente abusivo, e precisamos frear esse aumento”, afirmou o parlamentar.

O deputado federal e vice-líder do Governo, Sanderson (PL-RS) esteve essa terça-feira (31.mai), em reunião com o líder do Governo, Ricardo Barros, e debateu o seu Projeto de Decreto Legislativo 178/2022 que susta a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que autorizou aumentos nos planos de saúde no país.

Ao final da reunião, o deputado Sanderson explicou que iria despachar com o presidente Lira para pedir urgência na votação da matéria em Plenário.

Sobre o texto do PDL

No texto do documento, o deputado Sanderson aponta que o reajuste seria maior que o dobro da inflação prevista pelo Banco Central em 2022, na casa de 7,1%.

“Não é razoável, sobretudo em um período de endemia de Covid-19, que cerca de 8 milhões de famílias, muitas das quais possivelmente deixarão seus planos de saúde e recorrerão ao já sobrecarregado Sistema Único de Saúde (SUS) sejam afetadas por uma decisão em total descompasso com a realidade socioeconômica mundial”, rebate o parlamentar.

E finaliza. “É um flagrante totalmente abusivo, e precisamos frear esse aumento.”