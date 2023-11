Deputado Paulo Roberto Fiorilo participa de bate-papo nesta segunda-feira em Votuporanga

Em pauta temas como a privatização da Sabesp e eleições municipais de 2024; encontro ocorre no Novo Cine Votuporanga, a partir das 10h.

Na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, às 10h, o Novo Cine Votuporanga será palco de um bate-papo com presença do professor licenciado da rede pública municipal de São Paulo e deputado estadual em segundo mandato, Paulo Roberto Fiorilo (PT). Fiorilo é o atual líder da Federação PT/PCdoB/PV de deputados estaduais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), que trará sua expertise para um bate-papo sobre dois temas que estão em voga: a privatização da Sabesp e as eleições municipais de 2024.

Com uma carreira consolidada na esfera política e educacional, Fiorilo tem se destacado pela defesa dos interesses públicos, e sua presença em Votuporanga é uma oportunidade única para os cidadãos locais se informarem, discutirem e questionarem sobre esses temas pertinentes que afetam diretamente a vida de todos.

O evento é aberto ao público e proporcionará um espaço para diálogo, troca de ideias e reflexões sobre o futuro da gestão pública e dos municípios, aspectos cruciais para o desenvolvimento e bem-estar coletivo. A organização do evento convida a todos a participar do bate-papo com Paulo Roberto Fiorilo.