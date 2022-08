Deputado Motta lança candidatura em São José Rio Preto 

Evento na próxima terça-feira (6), às 19h, contará com a presença de autoridades e lideranças políticas regionais, como Geninho Zuliani e Itamar Borges.

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) promove na próxima terça-feira, dia 6 de setembro, na Marin Eventos, localizada na Av. Dr. Ernani Pires Domingues, 3.170, bairro Vila São Jorge, em São José do Rio Preto/SP, o lançamento oficial da sua candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados.

O evento, aberto ao público, terá início às 19h e contará com a presença já confirmada de diversas autoridades e lideranças políticas regionais, como o candidato a vice-governador de São Paulo, Geninho Zuliani (União Brasil), e o candidato a deputado estadual Itamar Borges (MDB).

Em seu primeiro mandato, eleito em 2018 com mais de 75 mil votos, Motta é um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, destinando mais de R$ 200 milhões em emendas e intermediações junto aos governos federal e estadual aos municípios paulistas, e participando de mais de 300 projetos de lei.

Sua atuação ativa em Brasília em defesa dos interesses paulistas já rendeu mais de 50 prêmios, entre os quais o título de Bom Parlamentar, do Ranking dos Políticos. Também foi incluído na lista da Elite Parlamentar 2021, do site Arko Advice, e dos 100 Parlamentares Mais Influentes do País. É presidente licenciado da Fecomerciários, Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo.